Два американца заработали $4 млн на майнинге биткойнов при помощи нефтяного газа

Майнеры преобразуют так называемый факельный газ в электричество, чтобы питать свою "ферму", установленную около нефтяной скважины.

Согласно исследованию компании Crusoe Energy Systems (Денвер, США), преобразование попутного нефтяного газа в электричество снижает выбросы CO2 примерно на 63% по сравнению с непрерывным сжиганием газа в факелах, сообщает cnbc.com.

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В 2019 году Брент Уайтхед и Мэтт Лостро решили заняться добычей биткоинов на нефтяных месторождениях Восточного Техаса. Они основали компанию Giga Energy Solutions и с тех пор используют природный газ для майнинга. Дело в том, что при добычи нефти выделяются смеси газообразных углеводородов. Как правило, их сжигают при помощи специальных установок — так называемых факелах.

"Кроме того, что факельный газ плохо влияет на окружающую среду, бурильщики фактически сжигают деньги. Но Уайтхед и Лостро предложили решение обеих проблем", — пишет СМИ.

Парни поместили тысячи видеокарт в транспортный контейнер, контейнер установили неподалеку от скважины и при помощи трубопровода направили попутный нефтяной газ к генераторам, которые преобразуют газ в электричество, чтобы питать майнинг-ферму. Согласно исследованию компании Crusoe Energy Systems, таким образом удалось снизить выбросы CO2 на 63%.

[ + – ] Генератор, преобразующий факельный газ в электричество Фото: Matt Lohstroh

Если трубопровод для откачки газа проходит достаточно далеко от скважины, нефтедобывающие компании обычно не тратятся на строительство новой линии и поэтому утилизируют его на месте, например, методом вентиляции, когда метан выбрасывается прямо в воздух. Но это очень вредит окружающей среде, поскольку парниковый эффект усиливается. Более экологичным вариантом является сжигание газа на факеле, однако эффективность факельных установок составляет всего от 75 до 90%, объясняет Адам Ортольф из Upstream Data. "Даже при факеле часть метана выбрасывается без сжигания", — отметил он.

"Именно тогда майнинг биткойнов становится эффективным способом избавления от попутного нефтяного газа. По словам Ортольфа, когда метан попадает в двигатель или генератор, он сгорает на 100%, не вытекает и не выбрасывается в воздух", — пишет медиа.

[ + – ] Контейнер с майнинговой фермой Фото: Matt Lohstroh

Уайтхед сообщил CNBC, что его компания Giga Energy Solutions заключила сделки с более чем 20-ю нефтегазовыми компаниями, 4 из которых торгуются на бирже. Также бизнесмены сказали, что в 2021 году выручка составила более 4 миллионов долларов, а к концу 2022 года они рассчитывают заработать более 20 миллионов долларов.

По словам предпринимателей, они смогли создать новые рабочие места и несколько "оживить местную экономику". Так, они наняли техников и специалистов по криптодобыче, которые выезжают на места нефтедобычи, где установлены "фермы", и проверяют исправность работы майнинговых установок и генераторов.

"Многие майнеры считают, что нефть и газ будут доминировать в индустрии добычи криптовалют в ближайшие десятилетия, но Лостро заявил CNBC, что вскоре весь сектор энергетики обратится к майнингу", — говорится в материале.

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