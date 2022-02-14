Два американці заробили $4 млн на майнінгу біткоїнів за допомогою нафтового газу

Майнери перетворять так званий факельний газ на електрику, щоб живити свою "ферму", встановлену біля нафтової свердловини.

Згідно з дослідженням компанії Crusoe Energy Systems (Денвер, США), перетворення попутного нафтового газу на електрику знижує викиди CO2 приблизно на 63% порівняно з безперервним спалюванням газу у смолоскипах, повідомляє cnbc.com.

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У 2019 році Брент Вайтхед та Метт Лостро вирішили зайнятися видобуванням біткоїнів на нафтових родовищах Східного Техасу. Вони започаткували компанію Giga Energy Solutions і з тих пір використовують природний газ для майнінгу. Річ у тім, що з видобутку нафти виділяються суміші газоподібних вуглеводнів. Як правило, їх спалюють за допомогою спеціальних установок — так званих смолоскипів.

"Крім того, що смолоскипний газ погано впливає на навколишнє середовище, бурильники фактично спалюють гроші. Але Вайтхед та Лостро запропонували вирішення обох проблем", — пише ЗМІ.

Хлопці помістили тисячі відеокарт у транспортний контейнер, який встановили неподалік свердловини та за допомогою трубопроводу направили попутний нафтовий газ до генераторів, які перетворять газ на електрику, щоб живити майнінг-ферму. Згідно з дослідженням компанії Crusoe Energy Systems, таким чином вдалося знизити викиди CO2 на 63%.

Фото: Matt Lohstroh

Якщо трубопровід для відкачування газу проходить досить далеко від свердловини, нафтовидобувні компанії зазвичай не витрачаються на будівництво нової лінії і тому утилізують його на місці, наприклад методом вентиляції, коли метан викидається прямо в повітря. Але це дуже шкодить довкіллю, оскільки парниковий ефект посилюється. Більш екологічним варіантом є спалювання газу на смолоскипі, проте ефективність факельних установок становить лише від 75 до 90%, пояснює Адам Ортольф із Upstream Data. "Навіть при смолоскипі частина метану викидається без спалювання", — зазначив він.

"Саме тоді майнінг біткоїнів стає ефективним способом позбавлення попутного нафтового газу. За словами Ортольфа, коли метан потрапляє в двигун або генератор, він згоряє на 100%, не витікає і не викидається в повітря", — пише медіа.

Фото: Matt Lohstroh

Вайтхед повідомив CNBC, що його компанія Giga Energy Solutions уклала угоди з понад 20 нафтогазовими компаніями, 4 з яких торгуються на біржі. Також бізнесмени сказали, що у 2021 році виручка становила понад 4 мільйони доларів, а до кінця 2022 року вони розраховують заробити понад 20 мільйонів доларів.

За словами підприємців, вони змогли створити нові робочі місця та дещо "оживити місцеву економіку". Так, вони найняли техніків та фахівців з криптодобування, які виїжджають на місця нафтовидобутку, де встановлені "ферми", та перевіряють справність роботи майнінгових установок і генераторів.

"Багато майнерів вважають, що нафта і газ домінуватимуть в індустрії видобутку криптовалют у найближчі десятиліття, але Лостро заявив CNBC, що незабаром весь сектор енергетики звернеться до майнінгу", — йдеться у матеріалі.

Раніше ми повідомляли про те, що 20-річний інвестор у криптовалюту виявився аферистом. BBC написала статтю про нього та готувалася випустити відеорепортаж, але колеги з The Guardian змогли викрити "героя".