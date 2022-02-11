Перезапустив токен і втік із грошима. Журналісти викрили криптовалютного мільйонера

Журналісти ВВС зняли сюжет про успішного криптоінвестора, але колеги з The Guardian знайшли компромат на героя відеоролика.

Видання BBC підготувало документальний фільм і статтю про 20-річного криптоінвестора Ханада Хасана, проте згодом видалило матеріали через повідомлення про шахрайство Хасана. Подробиці історії наводить таблоїд The Guardian.

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Новий випуск програми під назвою "Криптомільйонер" мали показати ввечері 9 лютого. Він був присвячений Ханаду Хасану з міста Бірмінгем у Великій Британії, який стверджував, що розбагатів на торгівлі криптовалютами. Як повідомили ВВС, хлопець інвестував у цю сферу 37 фунтів стерлінгів (близько $50) на початку 2021 року і за дев'ять місяців перетворив їх на 5,9 млн фунтів стерлінгів (або $8 млн), отримавши прибутковість на рівні 16 000 000%.

На сайті BBC (посилання на архів цього матеріалу розміщується на archive.is, тому що редакція видання видалила оригінальну статтю, — ред.) з'явилася стаття під назвою "Birmingham's self-made crypto-millionaire giving back". Згідно з матеріалом, Ханад Хасан народився в Сомалі і разом із сім'єю переїхав до Великобританії у віці 14 років. Герой-мультимільйонер заявив, що знав про ризики торгівлі криптовалютами, проте все одно кинув навчання в університеті та дві роботи, розраховуючи на успіх. У результаті він купив BMW за 30 тис. фунтів стерлінгів та квартиру в центрі міста. Зазначалося також, що Ханад Хасан разом із другом Ахмедом Мохаммедом використав криптовалюту зі своїх накопичень на допомогу жителям Бірмінгема.

За даними Daily Mail, інвестор у квітні 2021 року створив криптовалюту під назвою Orfano, орієнтовану на благодійність: 3% від вкладень спрямовувати на добрі справи, наприклад, у харчові банки, які збирають їжу у виробників та постачальників, а потім роздають нужденним. Проєкт залучив значні інвестиції в розмірі 200 тис. фунтів (близько $271 тис.) та тисячі послідовників, його підтримали благодійні організації боксера Аміра Кхана та співака Ейкона.

Журналісти The Guardian запитали колег з BBC, чи впевнені вони в тому, що Хасан дійсно займався благодійністю, і чому в програмі не згадується, що криптовалюта Хасана Orfano була раптово закрита в жовтні 2021 року, і що за цим стався скандал, коли інвестори почали скаржитися на те, що залишилися без засобів для існування.

Як пише The Guardian, журналісти BBC незабаром відповіли, що зняли шоу з ефіру, але не коментували перевірку наданої The Guardian інформації. Стаття, розміщена на головній сторінці сайту BBC News, була видалена без пояснення причин.

За даними Daily Mail, 4 жовтня 2021 криптовалюта Хасана була перезапущена під назвою OrfanoX, обіцяючи інвесторам підвищену прозорість і створення окремої благодійної організації Orfano Foundation. Через кілька днів публікації на сторінках в Instagram і Twitter припинилися, а ще через два тижні обидва облікові записи були видалені. У месенджері Telegram інвесторам повідомили, що "все пішло не так, як ми планували". З того часу на інтернет-форумах з'явилося багато повідомлень від розгніваних інвесторів, які припускають, що засновники Orfano втекли з їхніми грошима.

Сайт Сoinmarketcap пише, що проблеми в інвесторів почалися в той момент, коли розробники криптовалюти оголосили конвертацію токенів Orfano в OrfanoX. Один користувач Twitter запропонував подати до поліції колективний позов про шахрайство.

"Використання ребрендингу/перезапуску для підвищення ціни, а потім "припинення" — це злочин", — наголосив користувач.

Як з'ясував Фокус, сайт OrfanoX все ще працює, пропонуючи купувати криптовалюту, і посилається на сайт PooCoinCharts, який демонструє різке падіння криптовалюти 6 грудня 2021 року.

Журналісти Daily Mail зв'язалися у Twitter із користувачем, який, ймовірно, є Ханадом Хасаном, — той спростував звинувачення у шахрайстві.

"Ні, я не заробив на цьому жодних грошей... суть перезапуску була в тому, щоб підняти галас навколо благодійності і, тим самим, отримати можливість залучити більше жертводавців, а власники все ще могли інвестувати, а потім продали свої токени, оскільки ті все ще були ліквідні", — відповів Хасан Daily Mail.

Раніше писали, як криптоінвестор втратив майже $12 млн при купівлі біткоїну. Шахрай представився співробітником служби підтримки сервісу Coinbase і обманом отримав віддалений доступ до облікового запису інвестора.