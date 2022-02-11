Перезапустил токен и сбежал с деньгами. Журналисты разоблачили криптовалютного миллионера

Журналисты BBC сняли сюжет об успешном криптоинвесторе, но коллеги из The Guardian нашли компромат на героя видеоролика.

Издание BBC подготовило документальный фильм и статью о 20-летнем криптоинвесторе Ханаде Хасане, однако впоследствии удалило материалы из-за сообщений о мошенничестве Хасана. Подробности истории приводит таблоид The Guardian.

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Новый выпуск программы под названием "Крипто-миллионер" должны были показать вечером 9 февраля. Он был посвящен Ханаду Хасану из города Бирмингем в Великобритании, который утверждал, что разбогател на торговле криптовалютами. Как сообщила BBC, парень инвестировал в эту сферу 37 фунтов стерлингов (около $50) в начале 2021 года и за девять месяцев превратил их в 5,9 млн фунтов стерлингов (или $8 млн), получив доходность на уровне 16 000 000%.

На сайте BBC (ссылка на архив данного материала располагается на archive.is, т.к. редакция издания удалила оригинальную статью, — ред.) появилась статья под названием "Birmingham's self-made crypto-millionaire giving back". Согласно материалу, Ханад Хасан родился в Сомали и вместе с семьей переехал в Великобританию в возрасте 14 лет. Герой-мультимиллионер заявил, что знал о рисках торговли криптовалютами, однако все равно бросил учебу в университете и две работы, рассчитывая на успех. В итоге он купил BMW за 30 тыс. фунтов стерлингов и квартиру в центре города. Отмечалось также, что Ханад Хасан вместе с другом Ахмедом Мохаммедом использовал криптовалюту из собственных накоплений для помощи жителям Бирмингема.

По данным Daily Mail, инвестор в апреле 2021 года создал криптовалюту под названием Orfano, ориентированную на благотворительность: 3% от вложений направлять на добрые дела, например, в пищевые банки, которые собирают еду у производителей и поставщиков, а затем раздают нуждающимся. Проект привлек значительные инвестиции в размере 200 тыс. фунтов (около $271 тыс.) и тысячи последователей, его поддержали благотворительные организации боксера Амира Кхана и певца Эйкона.

Журналисты The Guardian спросили у коллег из BBC, уверены ли они в том, что Хасан действительно занимался благотворительностью, и почему в программе не упоминается, что криптовалюта Хасана Orfano была внезапно закрыта в октябре 2021 года, и что за этим последовал скандал, когда инвесторы начали жаловаться на то, что остались без средств к существованию.

Как пишет The Guardian, журналисты BBC вскоре ответили, что сняли шоу с эфира, но не стали комментировать проверку предоставленной The Guardian информации. Статья, размещенная на главной странице сайта BBC News, также была удалена без объяснения причин.

По данным Daily Mail, 4 октября 2021 года криптовалюта Хасана была перезапущена под названием OrfanoX, обещая инвесторам повышенную прозрачность и создание отдельной благотворительной организации Orfano Foundation. Через несколько дней публикации на страницах в Instagram и Twitter прекратились, а еще через две недели оба аккаунта были удалены. В мессенджере Telegram инвесторам сообщили, дескать, "все пошло не так, как мы планировали". С тех пор на интернет-форумах появилось множество сообщений от разгневанных инвесторов, которые предполагают, что основатели Orfano сбежали с их деньгами.

Сайт Сoinmarketcap пишет, что проблемы у инвесторов начались в тот момент, когда разработчики криптовалюты объявили конвертацию токенов Orfano в OrfanoX. Один пользователь Twitter предложил подать в полицию коллективный иск о мошенничестве.

"Использование ребрендинга/перезапуска для повышения цены, а затем "прекращение" — это преступление", — подчеркнул пользователь.

Как выяснил Фокус, сайт OrfanoX все еще работает, предлагая покупать криптовалюту, и ссылается на сайт PooCoinCharts, который демонстрирует резкое падение криптовалюты 6 декабря 2021 года.

Журналисты Daily Mail связались в Twitter с пользователем, который предположительно является Ханадом Хасаном, — тот опроверг обвинения в мошенничестве.

"Нет, я не заработал на этом никаких денег… суть перезапуска была в том, чтобы поднять шумиху вокруг благотворительности и, тем самым, получить возможность привлечь больше жертвователей, а держатели все еще могли инвестировать, а затем продали свои токены, поскольку те все еще были ликвидны", — ответил Хасан Daily Mail.

Ранее писали, как криптоинвестор потерял почти $12 млн при покупке биткоина. Мошенник представился сотрудником службы поддержки сервиса Coinbase и обманом получил удаленный доступ к аккаунту инвестора.