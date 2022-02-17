"Биткоин разрушает жизни": врачи рассказали, как и почему криптовалюта вредит людям

Скачки курса вызывают бессонницу, стресс, тревожность и даже искажают восприятие мира.

Стресс и тревога, связанные с вложением реальных денег в виртуальную криптовалюту, наносят серьезный вред здоровью инвесторов. Об этом пишет издание Vice, ссылаясь на врачей и экспертов.

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Многие эксперты и блогеры активно рекламируют криптовалюты как активы, которые сулят большую прибыль каждому, кто вкладывает свои средства. Из-за этого в относительно новую сферу вкладывают деньги не только богатые трейдеры, но люди со средним и невысоким уровнем дохода, для которых убытки становятся сильным ударом по благосостоянию.

Согласно недавнему опросу, который CNBC провел среди 750 криптоинвесторов, треть из них плохо представляет, куда вкладывают средства. Возникает вопрос: что же происходит с недостаточно осведомленными энтузиастами, которые терпят крах? Когнитивно-поведенческий психотерапевт Питер Кляйн утверждает, что обвал криптовалютного рынка приведет к ухудшению симптомов криптозависимости, которую уже испытывают многие люди. Быстро развивающаяся отрасль цифровой экономики провоцирует особый кризис психического здоровья.

В 2017 году Питер Кляйн предложил новый вид терапии против зависимости от криптовалют, и сейчас к нему обращаются пациенты со всего мира. По словам психотерапевта, пациенты приходят к нему из-за отсутствия криптопсихологической поддержки. Если люди каждый день торгуют криптовалютой, то у них возникают проблемы с чрезмерной тревожностью. Как и любая зависимость, криптовалюта предлагает отвлечься от реальности и кратковременный выброс дофамина — гормона вознаграждения.

"Когда люди испытывают тревогу, они воспринимают мир более интенсивно, чем люди без нее. И интенсивность рынка криптовалют как бы соответствует тому, как они воспринимают мир", — объяснил специалист.

19-летний Хашим Ясир является основателем проекта NFT и криптотрейдер, который потерял "приличную сумму денег" в результате недавнего падения курса криптовалют. Он рассказал VICE, что обвал временно пошатнул его психическое здоровье, вызвав бессонницу, постоянный стресс и тревожность. Молодой человек стал более вспыльчивым и испортил отношения с окружающими людьми.

"До этого я чувствовал, что наконец-то стал довольно уверенным в своих новых навыках, но в какой-то момент показалось, что рынок обрушится до нуля", — рассказал парень.

Индийский трейдер Сандип Дас зарабатывает деньги, перепродавая биткоины и делая ставки. Он заработал на падении курса, но заявил, что прошлый год пагубно сказался на его самочувствии. Ситуацию осложнило биполярное расстройство мужчины.

"Я сплю едва ли по три-четыре часа в день, из-за чего совершаю серьезные ошибки на рынке. У меня также начали появляться боли в шее и плечах из-за высокого уровня стресса. Криптовалюта разрушит вас эмоционально и физически. Вы получите шрамы на всю жизнь", — предостерег Дас.

Житель России, который отказался раскрывать имя, сообщил Vice, что из-за зависимости попал в порочный круг: постоянно пытается возместить убытки и теряет еще больше денег. Впервые мужчина инвестировал в биткоин в ноябре 2017 года, когда криптовалюта произвела фурор. Поначалу ему удалось получить прибыль, однако из-за падения курса крипты в 2021-2022 годах, он потерял все свои сбережения в размере около $150 тыс.

"Психологически это отвратительно, потому что я даже не смог поделиться этим с женой. Я нахожусь в плохом финансовом положении, и это не то состояние, в котором я хочу быть. Это разрушило мой мир и мое психическое здоровье… Я пытался покончить жизнь самоубийством", — рассказал трейдер.

Создатель форума The Crypto Advisor Адам Смит советует нервным трейдерам сделать глубокий вдох и сохранять токены, несмотря ни на что. Он предполагает, что в ближайшем будущем на криптовалютном рынке будет неспокойно, потому что много глобальных и нормативных проблем останутся нерешенными. В частности, на ситуацию влияет угроза вторжения в Украину, а также намерение запретить использование и майнинг криптовалюты в России.

В конце января цены на Bitcoin и Ethereum, две самые крупные криптовалюты, снизились, а вслед за ними "упали" и альткоины, такие как Dogecoin. Огромное количество инвесторов наблюдали, как их состояние стремительно тает, что могло вызвать сильный шок.

В ноябре биткоин достиг рекордного уровня около $69 тыс., но затем обрушился более чем на 40%. В целом рынок криптовалют просел более чем на $1 трлн с момента пика биткоина, и лишь на прошлой неделе эксперты отметили признаки роста.

Ранее писали, что цены на Bitcoin и Ethereum подскочили на фоне угрозы вторжения РФ в Украину. За сутки глобальный объем торгов криптовалютами вырос на 16%, а капитализация рынка — на 5%.

Сообщали также, что в Шотландии открыли клинику для лечения зависимости от криптовалют. Терапевт Тони Марини пришел к выводу, что болезнь во многом напоминает игроманию.