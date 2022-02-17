"Біткоїн руйнує життя": лікарі розповіли, як і чому криптовалюта шкодить людям

Стрибки курсу викликають безсоння, стрес, тривожність і навіть спотворюють сприйняття світу.

Стрес і тривога, пов'язані з вкладенням реальних грошей у віртуальну криптовалюту, завдають серйозної шкоди здоров'ю інвесторів. Про це пише видання Vice, посилаючись на лікарів та експертів.

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Багато експертів і блогерів активно рекламують криптовалюти як активи, які обіцяють великий прибуток кожному, хто вкладає свої кошти. Через це у відносно нову сферу вкладають гроші не лише багаті трейдери, а й люди із середнім та невисоким рівнем доходу, для яких збитки стають сильним ударом по добробуту.

Згідно з недавнім опитуванням, яке CNBC провів серед 750 криптоінвесторів, третина з них погано уявляє, куди вкладають кошти. Виникає питання: що ж відбувається з недостатньо обізнаними ентузіастами, які зазнають краху? Когнітивно-поведінковий психотерапевт Пітер Кляйн стверджує, що обвал криптовалютного ринку призведе до погіршення симптомів криптозалежності, яке вже відчувають багато людей. Галузь цифрової економіки, що швидко розвивається, провокує особливу кризу психічного здоров'я.

У 2017 році Пітер Кляйн запропонував новий вид терапії проти залежності від криптовалюти, і зараз до нього звертаються пацієнти з усього світу. За словами психотерапевта, пацієнти приходять до нього через відсутність криптопсихологічної підтримки. Якщо люди щодня торгують криптовалютою, то в них виникають проблеми із надмірною тривожністю. Як і будь-яка залежність, криптовалюта пропонує відволіктися від реальності та короткочасний викид дофаміну – гормону винагороди.

"Коли люди відчувають тривогу, вони сприймають світ більш інтенсивно, ніж люди без неї. І інтенсивність ринку криптовалют відповідає тому, як вони сприймають світ", — пояснив фахівець.

19-річний Хашим Ясір є засновником проєкту NFT та криптотрейдер, який втратив "пристойну суму грошей" у результаті недавнього падіння курсу криптовалют. Він розповів VICE, що обвал тимчасово похитнув його психічне здоров'я, спричинивши безсоння, постійний стрес та тривожність. Молодий чоловік став більш запальним і зіпсував стосунки з оточенням.

"До цього я відчував, що нарешті став досить впевненим у своїх нових навичках, але в якийсь момент здалося, що ринок обрушиться до нуля", — розповів хлопець.

Індійський трейдер Сандіп Дас заробляє гроші, перепродуючи біткоїни та роблячи ставки. Він заробив на падінні курсу, але заявив, що минулий рік згубно позначився на його самопочутті. Ситуацію ускладнив біполярний розлад чоловіка.

"Я сплю навряд чи по три-чотири години на день, через що роблю серйозні помилки на ринку. У мене також почали з'являтися болі в шиї та плечах через високий рівень стресу. Криптовалюта зруйнує вас емоційно та фізично. Ви отримаєте шрами на все життя", — застеріг Дас.

Житель Росії, який відмовився розкривати ім'я, повідомив Vice, що через залежність потрапив у порочне коло: постійно намагається відшкодувати збитки та втрачає ще більше грошей. Уперше чоловік інвестував у біткоїн у листопаді 2017 року, коли криптовалюта викликала фурор. Спочатку йому вдалося отримати прибуток, проте через падіння курсу крипти у 2021-2022 роках він втратив усі свої заощадження в розмірі близько $150 тис.

"Психологічно це огидно, тому що я навіть не зміг поділитися цим із дружиною. Я перебуваю в поганому фінансовому становищі, і це не той стан, у якому я хочу бути. Це зруйнувало мій світ і моє психічне здоров'я… Я намагався покінчити життя самогубством", — розповів трейдер.

Автор форуму The Crypto Advisor Адам Сміт радить нервовим трейдерам зробити глибокий вдих і зберігати токени, незважаючи ні на що. Він припускає, що найближчим часом на криптовалютному ринку буде неспокійно, тому що багато глобальних та нормативних проблем залишаться невирішеними. Зокрема, на ситуацію впливає загроза вторгнення в Україну, а також намір заборонити використання та майнінг криптовалюти в Росії.

Наприкінці січня ціни на Bitcoin і Ethereum, дві найбільші криптовалюти, знизилися, а за ними "впали" і альткоїни, такі як Dogecoin. Величезна кількість інвесторів спостерігали, як їхні статки стрімко тануть, що могло викликати сильний шок.

У листопаді біткоїн досяг рекордного рівня близько $69 тис., але потім впав на понад 40%. Загалом ринок криптовалют просів на понад $1 трлн з моменту піку біткоїну, і лише минулого тижня експерти зафіксували ознаки зростання.

Раніше писали, що ціни на Bitcoin та Ethereum підскочили на тлі загрози вторгнення РФ в Україну. За добу глобальний обсяг торгів криптовалютами зріс на 16%, а капіталізація ринку – на 5%.

Повідомляли також, що у Шотландії відкрили клініку для лікування залежності від криптовалют. Терапевт Тоні Маріні дійшов висновку, що хвороба багато в чому нагадує ігроманію.