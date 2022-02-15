Ціни на Bitcoin і Ethereum підскочили на тлі загрози вторгнення РФ в Україну, — експерт

Під кінець "криптозими" подорожчали не тільки топові токени, а й мемні криптовалюти.

Вартість найбільших криптовалют світу, біткоїну та "ефіру", за останні 24 години значно зросла через загрозу вторгнення Росії в Україну. Про це порталу Gadgets 360 розповів генеральний директор інвестиційної компанії Mudrex Едул Патель.

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За його словами, ринок відновлюється після так званої криптозими — за останній день глобальна капіталізація збільшилася майже на 5%, а обсяг торгів — на 16%. Нині біткоїн займає частку 42%, опір становить $46 тис., а підтримка — $40 тис. Такі показники можуть стабілізувати відкати протягом короткого періоду.

"Злети та падіння на ринку криптовалют можуть бути викликані напруженістю у відносинах між Росією й Україною", — заявив Едул Патель.

Як пише Gadgets 360, BTC почав повільно зростати на вихідних, однак у понеділок, 14 лютого, швидкість хешування значно зросла, піднявши ціну на 2,09% — вище за відмітку в $43 тис. Криптоінвестори поставили за мету подолати межу в $43,8 тис. на світових біржах. За даними сервісу Coinmarketcap, за останню добу криптовалюта подорожчала на 4,2%, і зараз торгується на рівні $44 тис.

Показники Ethereum за останню добу показали ще більше зростання — 7,32%. Утім, за тиждень вартість обох топкриптовалют впала на 0,26% і 1,21% відповідно.

На глобальну капіталізацію вплинуло зростання популярних альткоїнів:

Cardano (5,2%),

Solana (9,5%),

Terra (6,6%),

Avalanche (10,2%),

Polkadot (7,5%),

Polygon(9,4%),

Cosmos(8,3%),

Chainlink (6,6%).

Мемні криптовалюти останнім часом не показали стабільного позитивного зростання, проте за добу Shiba Inu та Dogecoin подорожчали на 6,88% і 4% відповідно.

Раніше аналітики з Elliptic Intel дійшли висновку, що криптовалюта стала на передову боротьбу України з Росією. За їхніми підрахунками, за останні сім років різні волонтерські організації та групи відправили до фондів допомоги українським військовим понад $570 тис.

Писали також, що хакер виявив спосіб створити величезну кількість Ethereum і отримав за це $2 млн, розповівши про вразливість у роботі сервісу Optimism. Як стверджують розробники, ніхто не використовував уразливість навмисне, проте співробітник Ethereum Etherscan одного разу активував її випадково.