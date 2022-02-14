Хакер показав, як можна створити величезну кількість Ethereum та отримав за це $2 млн

Хакер "у білому капелюсі" виявив критичну помилку в роботі сервісу Optimism, яка дозволяла зловмисникам створювати безліч ETH.

Джей Фріман знайшов уразливість у роботі проєкту Optimism, що дозволяє масштабувати "ефір". Розробники усунули помилку та заплатили Джею 2 000 042 долари, повідомляє cointelegraph.com.

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У своєму блозі Фріман пояснив, що помилка "дозволить зловмиснику копіювати токени в будь-якому ланцюжку, використовуючи форк Go-Ethereum OVM 2.0".

Команда Optimism зазначила, що помилка ніким не використовувалася, за винятком випадкової активації співробітником стартапу даних Ethereum Etherscan, але при цьому "не було створено жодних "зайвих" токенів".

"Виправлення проблеми протестували та розгорнули у мережах Optimism Kovan та Mainnet (включаючи всіх постачальників інфраструктури) протягом кількох годин після підтвердження", — сказали в Optimism.

Наприкінці минулого року Optimism дозволила будь-якому розробнику почати створювати проєкти у своїй мережі. До цього мережа була доступна лише для певних проєктів, таких як Uniswap та Synthetix. Це обмеження спростило розробникам виявлення та усунення потенційних помилок.

Optimism це сервіс масштабування Layer 2 для мережі Ethereum. Транзакції виконуються у межах зовнішнього ланцюжка, тобто поза основною мережею "ефіру", що дозволяє збільшити швидкість транзакцій та знизити їхню вартість.

Раніше ми повідомляли про те, що американці придумали, як використовувати попутний нафтовий газ, який раніше просто спалювали, для майнінгу біткоїну. Протягом року вони змогли заробити на цьому 4 млн. доларів.