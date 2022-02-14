Хакер показал, как можно создать огромное количество Ethereum и получил за это $2 млн

Хакер "в белой шляпе" обнаружил критическую ошибку в работе сервиса Optimism, которая позволяла злоумышленникам создавать бесконечное множество ETH.

Джей Фриман нашел уязвимость в работе проекта Optimism, позволяющего масштабировать "эфир". Разработчики устранили ошибку и заплатили Джею 2 000 042 доллара, сообщает cointelegraph.com.

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В своем блоге Фриман объяснил, что ошибка "позволит злоумышленнику копировать токены в любой цепочке, используя форк Go-Ethereum OVM 2.0".

Команда Optimism отметила, что ошибка никем не использовалась, за исключением случайной активации сотрудником стартапа данных Ethereum Etherscan, но при этом "не было создано никаких "лишних" токенов".

"Исправление проблемы было протестировано и развернуто в сетях Optimism Kovan и Mainnet (включая всех поставщиков инфраструктуры) в течение нескольких часов после подтверждения", — сказали в Optimism.

В конце прошлого года Optimism позволила любому разработчику начать создавать проекты в своей сети. До этого сеть была доступна только для определенных проектов, таких как Uniswap и Synthetix. Это ограничение упростило разработчикам обнаружение и устранение потенциальных ошибок.

Optimism — это сервис масштабирования Layer 2 для сети Ethereum. Транзакции выполняются в рамках внешней цепочки, то есть вне основной сети "эфира", что позволяет увеличить скорость транзакций и снизить их стоимость.

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