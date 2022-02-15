Цены на Bitcoin и Ethereum подскочили на фоне угрозы вторжения РФ в Украину, - эксперт

Под конец "криптозимы" подорожали не только топовые токены, но также и мемные криптовалюты.

Стоимость крупнейших криптовалют мира, биткоина и "эфира" за последние 24 часа значительно выросла из-за угрозы вторжения России в Украину. Об этом порталу Gadgets 360 рассказал генеральный директор инвестиционной компании Mudrex Эдул Патель.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, рынок восстанавливается после так называемой "криптозимы" — за последний день глобальная капитализация увеличилась почти на 5%, а объем торгов — на 16%. В настоящее время биткоин занимает долю в 42%, сопротивление составляет $46 тыс., а поддержка — $40 тыс. Такие показатели могут стабилизировать откаты в течение короткого периода.

"Взлеты и падения на рынке криптовалют могут быть вызваны продолжающейся напряженностью в отношениях между Россией и Украиной", — заявил Эдул Патель.

Как пишет Gadgets 360, BTC начал медленно расти на выходных, однако в понедельник, 14 февраля, скорость хеширования значительно выросла, подняв цену на 2,09% — выше отметки в $43 тыс. Криптоинвесторы поставили цель преодолеть черту в $43,8 тыс. на мировых биржах. По данным сервиса Coinmarketcap, за последние сутки криптовалюта подорожала на 4,2%, и на данный момент торгуется на уровне $44 тыс.

Показатели Ethereum за последние сутки показали еще больший рост — 7,32%. Впрочем за неделю стоимость обоих топ-криптовалют упала на 0,26% и 1,21% соответственно.

На глобальную капитализацию повлиял рост популярных альткоинов:

Cardano (5,2%),

Solana (9,5%),

Terra (6,6%),

Avalanche (10,2%),

Polkadot (7,5%),

Polygon(9,4%),

Cosmos(8,3%),

Chainlink (6,6%).

Мемные криптовалюты в последнее время не показали стабильного положительного роста, однако за сутки Shiba Inu и Dogecoin подорожали на 6,88% и 4% cоответственно.

Ранее аналитики из Elliptic Intel пришли к выводу, что криптовалюта встала на передовую борьбы Украины с Россией. Согласно их подсчетам, за последние семь лет разные волонтерские организации и группы отправили в фонды помощи украинским военным более $570 тыс.

Писали также, что хакер нашел способ создать огромное количество Ethereum и получил за это $2 млн, рассказав об уязвимости в работе сервиса Optimism. Как утверждают разработчики, никто не использовал уязвимость умышленно, однако сотрудник Ethereum Etherscan однажды активировал ее случайно.