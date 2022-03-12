Майнінг замість газу: інженер зібрав систему, яка вдвічі скоротила витрати на опалення

Добута криптовалюта поки що не покриває всю вартість палива, проте дозволяє значно економити витрати в холодну погоду.

Мандрівник Майкл Шмідт побудував систему обігріву трейлера за рахунок майнінгу біткоїна та вдвічі збільшив окупність процесу. Про це пише портал Crypto News.

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Майкл Шмідт любить подорожувати холодними районами Північної Америки з трейлером Airstream, і йому доводиться витрачати багато грошей на опалення газом. Після кількох поломок пропанового блоку опалення чоловіка осяяло, і він вирішив використовувати майнінгову установку Bitmain Antminer s9 для нагрівання повітря. За його словами, майнер і кімнатний обігрівач по суті роблять те саме — перетворюють електрику на тепло.

[ + – ] Трейлер Майкла Шмідта

Майкл встановив обладнання зовні трейлера та помістив його у пластикову коробку, яку з'єднав шлангом із повітрозбірником. За словами винахідника, всередині установка перегрівала повітряний потік. Перед тим, як змусити систему справно опалювати приміщення, ентузіаст отримав кілька легких опіків, влаштував коротке замикання та один раз влаштував трейлеру парник із температурою близько 32 градусів за Цельсієм.

Такий підхід дозволив Майклу Шмідту скоротити витрати пропану: Antminer s9 нагріває повітря, а акумулятори заряджаються електрикою від сонячних батарей і на кемпінгах. Зараз він заощаджує близько 50% витрат на газ, що становить близько $2,7 на день, при цьому видобуває близько 0,00006259 BTC ($2,5 за курсом 12 березня).

[ + – ] Установка Майкла Шмідта, приєднана до трейлера

"У нас досить маленький повітряний потік (всього 22 фути), більші трейлери мають набагато потужніші газові системи обігріву та вимагають набагато більше платити за пропан (звісно, вони також можуть використовувати більше S9)", — зазначив Майкл Шмідт.

Криптоентузіаст здобув перші кілька біткоїнів у 2013 році, після чого купив ще трохи на біржі MtGox, яка незабаром була зламана. Втративши свої накопичення, чоловік тимчасово покинув майнінг, однак у 2020 році знову повернувся в індустрію, віддавши перевагу криптовалюті перед звичайними грошима.

[ + – ] Установка Майкла Шмідта, приєднана до трейлера

"Через нескінченне друкування грошей я дійшов висновку, що абсолютно не згоден із фіатними грошима та вважаю, що біткоїн має бути глобальною резервною валютою та засобом заощадження", — зазначив Майкл Шмідт.

Раніше два мешканці США заробили $4 млн на майнінгу біткоїнів за допомогою нафтового газу. Вони навчилися перетворювати непотрібні суміші газоподібних вуглеводнів на електрику, що живить ферму для видобутку криптовалюти.

Нещодавно лікарі розповіли, як і чому криптовалюта шкодить людям. Майнінг і торгівля токенами викликає справжню залежність, яка проявляється у вигляді безсоння, тривожності, стресу та неправильного сприйняття світу.