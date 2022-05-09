Биткоин продолжит дешеветь: что ожидает рынок криптовалют летом 2022 года

Вслед за самой популярной криптой "посыпались" Ethereum, Solana и другие альткоины — общая капитализация сократилась до $640 млрд.

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Стоимость биткоина упала с пиковых $69 тыс., достигнутых в ноябре 2021 года, до $33 тыс. в начале мая 2022 года, в очередной раз продемонстрировав высокую волатильность. Эксперты рынка полагают, что падение продолжится летом, передает interestingengineering.com.

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После того, как появились сообщения о том, что Федеральная резервная система США намерена урегулировать денежно-кредитную политику, появились первые слухи о том, что самая популярная криптовалюта может обрушиться. Несмотря на то, что ожидался внезапный обвал, потеря стоимости была относительно постепенной, — курс непрерывно снижался в течение четырех дней. Федеральная резервная система США действительно повысила процентные ставки на 50 базисных пунктов, что стало самым значительным повышением за более чем 20 лет. То же самое предприняли центральные банки других стран — Великобритании, Австралии, после чего Nasdaq упал почти на 5%, а Nikkei — на 2,5%, сообщает BBC.

Криптовалюты рассматриваются как рискованные активы, и когда рынки неопределенны, институциональные инвесторы продают их и вкладывают свои средства в более безопасные инвестиции, пишет СМИ. Именно это и является причиной падения курса биткоина и других криптовалют — Ethereum просел на 8,7%, ADA Cardano и Solana — на 10%, SHIB — на 13%.

[ + – ] Биткойн упал до самого низкого уровня с июля 2021 года

По сообщению Coin Desk, после рекордного максимума в прошлом году курс BTC держался в диапазоне от $35 тыс. до $46 тыс. последние несколько месяцев. В воскресенье, 8 мая 2022 года, биткойн стоил $33 710 — это самый низкий показатель с января текущего года. И хотя цена, возможно, еще не находится в свободном падении, она определенно пойдет вниз в ближайшем будущем, считают в Coin Desk.

"Если цена упадет ниже $32 951, это станет новым минимумом с июля 2021 года и свидетельством высокой волатильности. От биткоина зависят курсы многих диджитал-активов, общая капитализация которых в прошлом году превысила $3 трлн, но сейчас сократилась до $640 млрд", — пишет медиа.

Еще одним тревожным "звоночком" является ситуация на рынке труда в США, где превалирует устойчивый рост занятости. Если тенденция сохранится, это может привести к росту заработной платы и скачку инфляции, что вынудит Федеральную резервную систему принять дополнительные меры, что может еще больше напугать институциональных инвесторов, говорится в отчете CoinDesk.

Ранее мы сообщали о том, что из-за резкого падения капитализация биткоина сократилась на128 млрд долларов в считанные часы.