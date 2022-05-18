Военные создают виртуальную вселенную: как и для чего солдаты используют VR-технологии

Виртуальные воздушные бои с российскими самолетами, "умный" шлем и робот-военный советник: самые интересные технологии на вооружении армии США.

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В создании метавселенной за интересованы не только гики из Кремниевой долины, но и стартапы, подрядчики и инвесторы, которые работают на оборонпром. Ключевые технологии, необходимые для метавселенной — дополненная и виртуальная реальность, 3D-симуляции, специальные гаджеты и виртуальные среды, созданные искусственным интеллектом, — уже используются в оборонной сфере. О том как солдаты используют VR-технологии, рассказывает издание wired.com.

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Технология AR Red6 сочетает в себе элементы дополненной реальности, искусственного интеллекта и графики видеоигр. Она работает с меньшей задержкой, чем потребительские гарнитуры AR или VR, рассчитана на функционирование в экстремальных условиях и является более надежной, чем коммерческие аналоги. С ее помощью пилоты-истребители могут вступать в виртуальные бои с самолетами противников — КНР и РФ. По словам гендиректора компании-разработчика Red6 Дэниела Робинсона, управление технологией можно передать от человека искусственному интеллекту. Сейчас компания работает над платформой, которая позволит отображать множество различных сценариев в дополненной или виртуальной реальности.

"То, что мы разрабатываем, — это метавселенная для военных", — говорит Робинсон. "Это похоже на многопользовательскую видеоигру".

[ + – ] Технология AR Red6

Идеи, связанные с метавселенной, уже являются частью некоторых новейших военных систем, сообщает издание. Например, высокотехнологичный шлем для нового истребителя F-35 оснащен дисплеем с дополненной реальностью, который показывает данные телеметрии и информацию о потенциальных и конкретных целях.

"В последние годы виртуальная и дополненная реальность стали обычными аспектами военной подготовки. В 2014 году Управление военно-морских исследований и Институт креативных технологий Университета Южной Калифорнии разработали Project BlueShark — систему, позволяющую морякам управлять судами и сотрудничать в виртуальной среде. Другой проект, Project Avenger, используется для обучения пилотов ВМС США. ВВС США используют виртуальную реальность для обучения пилотов управлению самолетами и совершению миссий. Компания "Боинг" тоже создала AR-технологию, позволяющую механикам практиковаться в починке самолетов, прежде чем ступить на борт настоящих лайнеров. Виртуальная реальность также используется для лечения ветеранов от хронических болей и посттравматического стресса", — говорится в материале.

[ + – ] Высокотехнологичный шлем пилота F-35

В декабре 2021 года ВВС США провели в виртуальную конференцию, в которой приняли участие более 250 человек из разных стран — от США до Японии.

"Перспектива заключается в интеграции этих технологий", — говорит Кейтлин Дорман, генеральный менеджер оборонного подразделения компании Improbable, разрабатывающей целые виртуальные миры.

В Improbable создали виртуальные поля сражений. где одновременно могли практиковаться 10 000 британских военных. Компания также сотрудничает с Министерством обороны США.

"Это чрезвычайно сложный тип симуляции, особенно учитывая точность, которую требуют военные", — говорит Дорман. "В виртуальной войне могут участвовать либо реальные люди, либо персонажи, управляемые ИИ".

Палмер Лаки, основатель Oculus, компании которую Facebook приобрела в 2014 году, чтобы воплотить в жизнь идею Цукерберга о коммерчески успешном и популярном проекте MetaVerce, теперь является соучредителем оборонной компании Anduril. Он считает, что у метавселенной есть большой оборонный потенциал, отчасти потому, что военная подготовка обходится государствам очень дорого, а VR-технологии способны решить финансовую проблему. Продукт не обязательно должен быть гиперреалистичным, что еще больше удешевляет процесс обучения военных, будь то управление самолетом или дроном.

[ + – ] Проект Палмера Лаки Anduril

Как бы то ни было, эффективность новых военных систем в значительной степени зависит от ИИ. В октябре 2020 года технология дополненной реальности, разработанная Red6, была использована для противопоставления настоящего летчика-истребителя самолету, управляемому алгоритмом ИИ, разработанным по заказу Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) в рамках проекта управления воздушными боями. Робот-пилот, в конечном итоге, развил такие навыки, которые позволили ему каждый раз побеждать противника-человека.

Другой проект DARPA, Perceptually-enabled Task Guidance, направлен на создание ИИ-помощника, который наблюдает за действиями солдат и дает советы. В отличие от системы дополненной реальности, разработанной Boeing, которая функционирует только в определенных условиях, такая система, как Perceptually-enabled Task Guidance, должна "иметь представление" о реальном мире. Брюс Дрейпер, ответственный за этот проект, говорит, что реальная ценность технологий, изучаемых военными, заключается в "слиянии реального и виртуального".

[ + – ] Проект IVAS

"Виртуальные миры вроде метавселенной полезны для обучения, но мы живем в физическом, реальном мире", — комментирует Дрейпер. "Военная сфера по своей сути является физической, она не абстрактна, в отличие от метавселенной".

Попытки объединить виртуальный и реальный мир пока что нельзя назвать успешными, акцентирует СМИ. В марте 2022 года просочилась внутренняя переписка Microsoft, в которой сообщается, что компания обеспокоена тем, как ее клиенты воспримут проект IVAS (версия гарнитуры HoloLens AR для армии США). Менеджеры Microsoft высказали мнение, что данная разработка плохо скажется на имидже компании. Согласно отчету аудиторов, опубликованному Министерством обороны в апреле 2022 года, армия США может потратить деньги впустую, если IVAS будет негативно принят обществом.