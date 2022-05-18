Військові створюють віртуальний усесвіт: як і для чого солдати використовують VR-технології

Віртуальні повітряні бої з російськими літаками, "розумний" шолом і робот-військовий радник: найцікавіші технології на озброєнні армії США.

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У створенні метавсесвіту зацікавлені не лише гіки з Кремнієвої долини, а й стартапи, підрядники й інвестори, які працюють на оборонпром. Ключові технології, необхідні для всесвіту — доповнена та віртуальна реальність, 3D-симуляції, спеціальні гаджети та віртуальні середовища, створені штучним інтелектом, — уже використовуються в оборонній сфері. Про те, як солдати використовують VR-технології, розповідає видання wired.com.

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Технологія AR Red6 поєднує елементи доповненої реальності, штучного інтелекту та графіки відеоігор. Вона працює з меншою затримкою, ніж споживчі гарнітури AR або VR, розрахована на функціонування в екстремальних умовах і є надійнішою за комерційні аналоги. З її допомогою пілоти-винищувачі можуть вступати у віртуальні бої з літаками супротивників — КНР і РФ. За словами гендиректора компанії-розробника Red6 Деніела Робінсона, управління технологією можна передати від людини штучному інтелекту. Зараз компанія працює над платформою, яка дозволить відображати безліч різних сценаріїв у доповненій чи віртуальній реальності.

"Те, що ми розробляємо, — це метавсесвіт для військових, — говорить Робінсон. — Це схоже на розраховану на багатьох користувачів відеогру".

[ + – ] Технологія AR Red6

Ідеї, пов'язані з метавсесвітом, є частиною деяких новітніх військових систем, повідомляє видання. Наприклад, високотехнологічний шолом для нового винищувача F-35 оснащений дисплеєм із доповненою реальністю, який показує дані телеметрії та інформацію про потенційні та конкретні цілі.

"В останні роки віртуальна та доповнена реальність стали звичайними аспектами військової підготовки. У 2014 році Управління військово-морських досліджень та Інститут креативних технологій Університету Південної Каліфорнії розробили Project BlueShark — систему, яка дозволяє морякам керувати суднами та співпрацювати у віртуальному середовищі. Інший проєкт, Project Avenger, використовується для навчання пілотів ВМС США. ВПС США використовують віртуальну реальність для навчання пілотів управління літаками та виконання місій. Компанія "Боїнг" також створила AR-технологію, що дозволяє механікам практикуватися в ремонті літаків, перш ніж ступити на борт справжніх лайнерів. Віртуальну реальність також використовують для лікування ветеранів від хронічного болю та посттравматичного стресу", — йдеться в матеріалі.

[ + – ] Високотехнологічний шолом пілота F-35

У грудні 2021 року ВПС США провели в віртуальну конференцію, у якій взяли участь понад 250 людей із різних країн — від США до Японії.

"Перспектива полягає в інтеграції цих технологій", — говорить Кейтлін Дорман, генеральна менеджерка оборонного підрозділу компанії Improbable, що розробляє цілі віртуальні світи.

У Improbable створили віртуальні поля битв, де одночасно могли практикуватися 10000 британських військових. Компанія також співпрацює з Міністерством оборони США.

"Це надзвичайно складний тип симуляції, особливо з огляду на точність, якої вимагають військові, — каже Дорман. — У віртуальній війні можуть брати участь або реальні люди, або персонажі, що керуються ШІ".

Палмер Лакі, засновник Oculus, компанії яку Facebook придбала у 2014 році, щоб втілити в життя ідею Цукерберга про комерційно успішний і популярний проєкт MetaVerce, тепер є співзасновником оборонної компанії Anduril. Він вважає, що метавсесвіт має великий оборонний потенціал, частково тому, що військова підготовка обходиться державам дуже дорого, а VR-технології здатні вирішити фінансову проблему. Продукт не обов'язково повинен бути гіперреалістичним, що ще більше здешевлює процес навчання військових, управління це літаком чи дроном.

[ + – ] Проєкт Палмера Лакі Anduril

Як би там не було, ефективність нових військових систем значною мірою залежить від ШІ. У жовтні 2020 року технологія доповненої реальності, розроблена Red6, була використана для протиставлення справжнього льотчика-винищувача літаку, керованому алгоритмом ШІ, розробленим на замовлення Агентства перспективних дослідних проєктів Міністерства оборони США (DARPA) у межах проєкту управління повітряними боями. Робот-пілот, зрештою, розвинув такі навички, які дозволили йому щоразу перемагати супротивника-людину.

Інший проєкт DARPA, Perceptually-enabled Task Guidance, спрямований на створення ШІ-помічника, який спостерігає за діями солдатів і дає поради. На відміну від системи доповненої реальності, розробленої Boeing, яка функціонує лише за певних умов, така система, як Perceptually-enabled Task Guidance, має "мати уявлення" про реальний світ. Брюс Дрейпер, відповідальний за цей проєкт, каже, що реальна цінність технологій, що вивчаються військовими, полягає в "злитті реального та віртуального".

[ + – ] Проєкт IVAS

"Віртуальні світи на кшталт метавсесвіту корисні для навчання, але ми живемо у фізичному, реальному світі, — коментує Дрейпер. — Військова сфера за своєю сутністю є фізичною, вона не абстрактна, на відміну від метавсесвіту".

Спроби об'єднати віртуальний і реальний світ поки що не можна назвати успішними, наголошує ЗМІ. У березні 2022 року спливло внутрішнє листування Microsoft, у якому повідомляється, що компанія стурбована тим, як її клієнти сприймуть проєкт IVAS (версія гарнітури HoloLens AR для армії США). Менеджери Microsoft висловили думку, що ця технологія погано позначиться на іміджі компанії. Відповідно до звіту аудиторів, опублікованому Міністерством оборони у квітні 2022 року, армія США може витратити гроші даремно, якщо IVAS буде негативно прийнятий суспільством.