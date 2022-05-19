Американец усовершенствовал Starlink и теперь получает "бесконечный Wi-Fi" (фото)

Стив Берч установил солнечную батарею, которая питает оборудование Starlink, что дает ему возможность пользоваться сетью, находясь где угодно.

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Клиент Starlink, Стив Берч, смог сделать интернет-сервис от SpaceX полностью автономным. Он может получать доступ к Интернету практически из любого места, передает издание interestingengineering.com.

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"Да, это было моей целью — достичь "бесконечного" Wi-Fi и заставить его работать 24/7", — прокомментировал Берч.

О своем изобретении Стив написал в соцсети Reddit. Он сообщил, что у него есть "полностью автономная станция Starlink, установленная в горах Айдахо". Станция оборудована 300-ваттной солнечной панелью, состоящей из трех 100-ваттных панелей, и аккумуляторной батареи на 450 Ач. Оборудование, по словам энтузиаста, "работает, как чемпион — 24/7 уже в течение недели".

По его словам инженера-любителя, поначалу установка работала круглосуточно в течение 4-х дней. Но снегопад и понижение температуры до -11°C вызвали проблемы с передачей сигнала. После того, как погодные условия улучшились, система заработала, как надо. Стив говорит, что в итоге получил круглосуточный "автономный" Wi-Fi, достигающий скорости 113 Мбит/с даже в условиях проливного дождя.

[ + – ] Доработанная Берчем установка Starlink Фото: Reddit

Берч использовал свинцово-кислотные батареи вместо литий-ионных, чтобы снизить стоимость своего проекта, после того как он понял, что ему потребуется около 200 ампер-часов для работы системы 24/7. И хотя изобретатель превысил первоначальный бюджет в $1200, потратив чуть более $2000, он уверят, что "оно того стоит".

Идея создать автономную установку Starlink возникла из-за потребности Берча связаться с мамой из отдаленного района в Айдахо, где он отдыхал вместе со своей семьей.

"Тут нет покрытия сотовой связи, а одна телефонная линия была повреждена после землетрясения и работает не очень хорошо, поэтому связи нет", — объяснил Берч. "Я не смог дозвониться к маме, а она хочет знать, что мы в безопасности; мамы никогда не меняются, верно?"

Установка позволяет Берчу смотреть UFC в прямом эфире, в то время, когда его сын и жена смотрят футбольные матчи. Стив также уверен, что усовершенствованная им технология спутникового Интернета поможет туристам оставаться на связи, если они вдруг заблудятся в горах.