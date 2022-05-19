Американець удосконалив Starlink і тепер отримує "нескінченний Wi-Fi" (фото)

Стів Берч встановив сонячну батарею, яка живить обладнання Starlink, що дає можливість користуватися мережею, перебуваючи де завгодно.

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Клієнт Starlink Стів Берч зміг зробити інтернет-сервіс від SpaceX повністю автономним. Він може отримати доступ до інтернету практично з будь-якого місця, передає видання interestingengineering.com.

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"Так, це була моя мета — досягти "нескінченного" Wi-Fi та змусити його працювати 24/7", — прокоментував Берч.

Про свій винахід Стів написав у соцмережі Reddit. Він повідомив, що має "повністю автономну станцію Starlink, встановлену в горах Айдахо". Станція обладнана 300-ватною сонячною панеллю, що складається з трьох 100-ватних панелей, і акумуляторної батареї на 450 Ач. Обладнання, за словами ентузіаста, "працює, як чемпіон, — 24/7 уже протягом тижня".

За його словами інженера-аматора, спочатку установка працювала цілодобово протягом 4-х днів. Але снігопад і зниження температури до -11°C викликали проблеми з передачею сигналу. Після того, як погодні умови покращилися, система запрацювала як слід. Стів каже, що в результаті отримав цілодобовий "автономний" Wi-Fi, що досягає швидкості 113 Мбіт/с навіть за умов зливи.

[ + – ] Розроблена Берчем установка Starlink Фото: Reddit

Берч використав свинцево-кислотні батареї замість літій-іонних, щоб знизити вартість свого проєкту, після того, як він зрозумів, що йому знадобиться близько 200 ампер-годин для роботи системи 24/7. І хоча винахідник перевищив початковий бюджет $1200, витративши трохи більше за $2000, він запевнять, що "воно того варте".

Ідея створення автономної установки Starlink виникла через потребу Берча зв'язатися з мамою з віддаленого району в Айдахо, де він відпочивав разом зі своєю родиною.

"Тут немає покриття стільникового зв'язку, а одна телефонна лінія була пошкоджена після землетрусу та працює не дуже добре, тому зв'язку немає, — пояснив Берч. — Я не зміг додзвонитися до мами, а вона хоче знати, що ми в безпеці; мами ніколи не змінюються, правильно?"

Установка дозволяє Берчу дивитися UFC у прямому ефірі, коли його син і дружина дивляться футбольні матчі. Стів також упевнений, що вдосконалена технологія супутникового інтернету допоможе туристам залишатися на зв'язку, якщо вони раптом заблукають у горах.