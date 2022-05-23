В Шотландии создали уникальный гидравлический дрон: в чем особенности устройства (видео)

БПЛА способен поднять и транспортировать груз весом до 95 кг и преодолеть расстояние в 900 км.

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БПЛА, сконструированный шотландскими инженерами, работает благодаря двигателю Rotax и гидравлическим двигателям с наклонной осью. Подробности об аппарате рассказало издание newatlas.com.

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Устройство, получившее название Flowcopter, обещает дальность полета 900 км и более 6 ч автономной работы, а также огромную максимальную полезную нагрузку 150 кг. Он создан для доставки грузов в удаленные населенные пункты и на прибрежные нефтяные вышки, а также для участия в поисково-спасательных операциях и применения в сельском хозяйстве.

Инженеры решили, что для таких задач аккумуляторы, как и двигатели внутреннего сгорания, не подходят. Поэтому они решили запустить авиационный двигатель Rotax с помощью цифрового поршневого насоса, который может быстро и точно регулировать давление, подаваемое на гидравлические двигатели с высоким крутящим моментом, приводящие в движение каждый винт.

[ + – ] Испытания БПЛА Flowcopter

В последние месяцы компания Flowcopter активно тестирует устройство. Оно способно парить в воздухе, имея на борту 95-киллограмовый груз. Пока устройство, находясь в воздухе, не столь стабильно, как некоторые eVTOL, прошедшие летные испытания. Тестируют его со страховкой. Пока что неясно, связаны ли колебания аппарата во время полета с проблемами в его управлении или с тем, что поршневой насос несколько запаздывает.

"Использование ископаемого топлива сделали это устройство чем-то вроде "динозавра" еще до того, как оно поступило на рынок, но, по правде говоря, такие БПЛА потребляют меньше топлива, чем вертолеты, да и рисков для пилотов нет. Однозначно дрон такой конфигурации имеет право на жизнь", — подытожило СМИ.

Ранее мы сообщали о том, что в РФ создали аппарат, призванный уничтожать дроны.