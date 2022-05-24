Хакеры заставляют богачей тратиться на благотворительность: как это работает

Чтобы спасти свои файлы от уничтожения, жертвам нужно совершить три добрых поступка и предоставить доказательства в соцсетях.

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Специалисты по кибербезопасности из компании Cloudsek обнаружили программу-вымогателя, которая вынуждает владельцев компьютеров помогать нуждающимся людям. Об этом пишет издание The Economic Times.

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В Индии распространяется вирус с ироничным названием "GoodWill" (добрая воля), который после проникновения в систему шифрует документы, фотографии, видео и другие важные данные на компьютере. Как отмечают эксперты, без специального цифрового ключа все эти файлы могут быть безвозвратно утеряны, что грозит бизнес-предприятиям большими убытками и даже банкротство.

Хакеры предоставляют жертвам упомянутый ключ дешифровки, но после трех актов благотворительности. Первым делом они требуют подарить бездомным людям новую одежду, покормить пятерых бедных детей в ресторанах Dominos, Pizza Hut или KFC, а также обеспечить лечение тем, кто нуждается в срочной медицинской помощи, но не может ее оплатить. В доказательство пользователи должны делать фотографии, записывать видео или аудио, а затем публиковать в социальных сетях.

Напоследок хакеры также просят написать в Facebook или Instagram пост о том, как жертвы стали добрыми людьми с помощью GoodWill. После выполнения всех условий они проверяют медиафайлы и сообщения в соцсетях, а потом отправляют пострадавшим инструмент для дешифровки, набор паролей и подробную видеоинструкцию, как восстановить доступ к файлам.

Ранее хакер создал компьютерный вирус, который атакует только жителей России. Программа шифрует файлы на компьютере раз и навсегда, не требуя никакого выкупа — таким образом ее разработчик решил отомстить за вторжение в Украину. Примечательно, что вирус определяет местоположение и просто не запускается в других странах.

Писали также, что хакеры рассылали украинцам письма от имени президента Владимира Зеленского. После открытия документа запускается вирус Meterpreter, которое собирает информацию о компьютере и предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к системе. Одно из таких писем получил украинский чиновник, он передал его экспертам CERT-UA.