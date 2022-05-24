Хакери змушують багатіїв витрачатися на благодійність: як це працює

Щоб врятувати свої файли від знищення, жертвам потрібно зробити три добрі вчинки та надати докази у соцмережах.

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Фахівці з кібербезпеки з компанії Cloudsek виявили програму-вимагача, яка змушує власників комп'ютерів допомагати нужденним людям. Про це пише видання The Economic Times.

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В Індії поширюється вірус з іронічною назвою GoodWill (добра воля), який після проникнення в систему шифрує документи, фото, відео й інші важливі дані на комп'ютері. Як зазначають експерти, без спеціального цифрового ключа всі ці файли можуть бути безповоротно втрачені, що загрожує бізнес-підприємствам великими збитками та навіть банкрутством.

Хакери надають жертвам згаданий ключ дешифрування, але після трьох актів благодійності. Насамперед вони вимагають подарувати безпритульним людям новий одяг, погодувати п'ятьох бідних дітей у ресторанах Dominos, Pizza Hut або KFC, а також забезпечити лікування тим, хто потребує термінової медичної допомоги, але не може її сплатити. На доказ користувачі повинні робити фото, записувати відео або аудіо, а потім публікувати у соціальних мережах.

Насамкінець хакери також просять написати у Facebook або Instagram допис про те, як жертви стали добрими людьми за допомогою GoodWill. Після виконання всіх умов вони перевіряють медіафайли та повідомлення в соцмережах, а потім відправляють постраждалим інструмент для дешифрування, набір паролів і детальну відеоінструкцію, як відновити доступ до файлів.

Раніше хакер створив комп'ютерний вірус, який атакує лише росіян. Програма шифрує файли на комп'ютері раз і назавжди, не вимагаючи жодного викупу — так її розробник вирішив помститися за вторгнення в Україну. Варто зазначити, що вірус визначає місце розташування і не запускається в інших країнах.

Писали також, що хакери розсилали українцям листи від імені президента Володимира Зеленського. Після відкриття документа запускається вірус Meterpreter, який збирає інформацію про комп'ютер і надає зловмисникам віддалений доступ до системи. Один із таких листів отримав український чиновник, він передав його експертам CERT-UA.