"РФ может заглушить GPS, и тогда воевать будет трудно": эксперт рассказал об угрозах РЭБ

Телеком-специалист считает, что ни OneWeb, ни NextNav пока что не могут стать полноценной заменой системе навигации GPS, без которой оружие перестает быть высокоточным.

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Недавно британское издание thetimes.co.uk опубликовало материал, в котором речь шла о системах навигации, которые смогли бы заменить GPS в том случае, если РФ начнет активно глушить сигналы. Фокус обратился к телеком-эксперту Роману Химичу, чтобы выяснить, реальна ли возможность потери GPS-сигнала на территории Украины, и чем это чревато.

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Британское издание сообщало, что в США и Великобритании рассматривают системы OneWeb и NextNav в качестве альтернативы GPS. Джереми Куин, заместитель министра обороны Великобритании, высказал предположение, что у России есть инструменты для нарушения работы спутниковой системы GPS, и что страна-агрессор активно демонстрирует это в ходе боевых действий на территории Украины. Например, ВС РФ активно применяют комплекс РЭБ "Красуха-4" для подавления низкоорбитальных сигналов, беспилотников и ракет.

[ + – ] Комплекс РЭБ "Красуха" Фото: Минобороны РФ

Куин призвал правительство обратить на этот момент внимание, сделать выводы и всерьез задуматься над созданием альтернативной сети. В британском Министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии также отметили, что обеспокоены этим вопросом.

The Times сообщила, что систему навигации GPS могли бы заменить OneWeb (Великобритания) и NextNav (США). СМИ передает, с NextNav ведутся переговоры о возможности развертывания сети наземных станций в Лондоне и Манчестере.

Топ-менеджер NextNav Ганеш Паттабираман подтвердил факт сотрудничества с правительством США и отметил, что "GPS подвергается угрозам со стороны России". Он добавил, что если GPS прекратит работать, это будет иметь катастрофические последствия, потому что сбоить будут не только смартфоны, навигаторы в авто, но и системы энергоснабжения, банки, а высокоточное оружие перестанет быть высокоточным, да и точным в принципе.

Украинский телеком-эксперт Роман Химич считает, что ни OneWeb, ни NextNav не являются действующими решениями, которые находятся на этапе хотя бы опытной эксплуатации.

"В случае с NextNav имеют место прототипы и пилотные проекты, нацеленные на решения задач геопозиционирования и навигации в городской застройке. В случае OneWeb нет даже этого, а есть всего лишь декларации технической возможности создать такую систему", — прокомментировал эксперт Фокусу.

Химич полагает, что ни прямо сейчас, ни в ближайшие несколько лет замены для GPS не будет, потому что ключевая проблема с альтернативными системами заключается в том, что они точно так же уязвимы для российских средств РЭБ.

"Как и GPS, обсуждаемые системы геопозиционирования используют для передачи данных обычный радиосигнал, который можно точно так же глушить теми же самыми средствами", — подчеркнул Роман.

Что касается работы высокоточного вооружения, то существует европейская Galileo, однако ее поддерживают далеко не все системы вооружений, поставляемые в Украину, поэтому и Galileo воспринимать как альтернативу GPS тоже нельзя.

"К сожалению, в случае успешного подавления россиянами GPS-сигнала, ВСУ столкнутся с отказом или сбоями в работе ряда систем военного назначения", — резюмировал специалист.