"РФ може заглушити GPS, і тоді воювати буде важко": експерт розповів про загрози РЕБ

Телеком-фахівець вважає, що ні OneWeb, ні NextNav поки що не можуть стати повноцінною заміною системі навігації GPS, без якої зброя перестає бути високоточною.

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Нещодавно британське видання thetimes.co.uk опублікувало матеріал, у якому йшлося про системи навігації, які змогли б замінити GPS у разі, якщо РФ почне активно глушити сигнали. Фокус звернувся до телеком-експерта Романа Хіміча, щоб з'ясувати, чи реальна можливість втрати GPS-сигналу на території України та чим це загрожує.

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Британське видання повідомляло, що в США та Великобританії розглядають системи OneWeb і NextNav як альтернативу GPS. Джеремі Квін, заступник міністра оборони Великобританії, висловив припущення, що Росія має інструменти для порушення роботи супутникової системи GPS і що країна-агресор активно демонструє це в ході бойових дій на території України. Наприклад, ЗС РФ активно застосовують комплекс РЕБ "Красуха-4" для придушення низькоорбітальних сигналів, безпілотників і ракет.

[ + – ] Комплекс РЕБ "Красуха" Фото: Мiноборони РФ

Квін закликав уряд звернути на цей момент увагу, зробити висновки та всерйоз замислитися над створенням альтернативної мережі. У британському Міністерстві в справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії також зазначили, що стурбовані цим питанням.

The Times повідомила, що систему навігації GPS могли б замінити OneWeb (Велика Британія) та NextNav (США). ЗМІ передає, що з NextNav ведуться переговори про можливість розгортання мережі наземних станцій у Лондоні та Манчестері.

Топменеджер NextNav Ганеш Паттабіраман підтвердив факт співпраці з урядом США та зазначив, що "GPS наражається на загрози з боку Росії". Він додав, що, якщо GPS припинить працювати, це матиме катастрофічні наслідки, тому що працювати зі збоями будуть не лише смартфони, навігатори в авто, а й системи енергопостачання, банки, а високоточна зброя перестане бути не тільки високоточною, а й точною в принципі.

Український телеком-експерт Роман Хіміч вважає, що ні OneWeb, ні NextNav не є ефективними рішеннями, що перебувають на етапі хоча б досвідченої експлуатації.

"У випадку з NextNav мають місце прототипи та пілотні проєкти, націлені на вирішення завдань геопозиціонування та навігації в міській забудові. У разі OneWeb немає навіть цього, а є лише декларації технічної можливості створити таку систему", — прокоментував експерт Фокусу.

Хіміч вважає, що ні прямо зараз, ні в найближчі кілька років заміни для GPS не буде, тому що ключова проблема з альтернативними системами полягає в тому, що вони так само вразливі для російських засобів РЕБ.

"Як і GPS, обговорювані системи геопозиціонування використовують для передачі даних звичайний радіосигнал, який можна так само глушити тими самими засобами", — підкреслив Роман.

Щодо роботи високоточного озброєння, то існує європейська Galileo, проте її підтримують далеко не всі системи озброєнь, які постачаються в Україну, тому й Galileo сприймати як альтернативу GPS теж не можна.

"На жаль, у разі успішного придушення росіянами GPS-сигналу ЗСУ зіткнуться з відмовою або збоями в роботі низки систем військового призначення", — резюмував фахівець.