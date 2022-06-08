Россию ожидает технологическое дно: через 10 лет она превратится в Северную Корею

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Об освоении космоса, инновационных разработках и иных победах в этих направлениях оккупанты хотели бы говорить особенно громко, но одно дело скармливать пропаганду на росканалах и размахивать флажками, а другое дело — действительно влиять на глобальную картину мира.

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Россия давно и упорно копирует западные технологии, но говорить о том, что эта страна может обеспечить превосходство в космосе, в сфере IT — невозможно. Все, что сейчас им остается — это пытаться использовать свои спутники для нанесения ущерба инфраструктуре, которая сейчас разворачивается глобально. Ведь не секрет, к примеру, что спутники сети Starlink наносят России огромный ущерб, и в РФ это признают публично. Страна-агрессор не скрывает своих попыток уничтожить возможности глобального Интернета — пропагандисты постоянно вещают о желании Кремля навредить спутниковым системам. Но может ли РФ предложить замену западным спутниковым технологиям? Нет. Во-первых, потому что РФ утратила доступ к самим технологиям. Во-вторых, из-за нелогичной финансовой модели российской космической отрасли. Дело в том, что РФ не имеет возможности проводить запуски и возобновлять свои потери или восполнять оборудование на орбите, потому что стоимость одного запуска непомерно высока, по сравнению со стоимостью запуска в США.

Если говорить о влиянии на существующие технологии, то я считаю, что Россия может попытаться навредить каким-либо существующим сетям, однако количество запускаемых странами-союзниками спутников настолько велико, системы восполняются настолько быстро, что все поползновения РФ просто не имею никакого смысла.

Еще один важный момент — космические и технологические инициативы РФ, которыми она так любит бравировать. На самом деле, РФ никогда и ничего не производила из того, что принято называть "высокими технологиями". Все, что у нее было, либо клоны/копии (с отставанием на поколения), либо переклеенные логотипы (тут уже прослеживается связь с подсанкционным импортом). Да, остается еще такой вариант, как импортозамещение. Например, они заявляют, что будут пользоваться ГЛОНАСС вместо GPS. Однако спутников, которые бы обеспечили нормальное покрытие, у них не хватает. И эта проблема существовала еще несколько лет назад. Если США решат отключить систему GPS для РФ, то там возникнут большие проблемы. Я уже не говорю о том, что у ГЛОНАСС погрешность исчисляется в десятки, а то и сотни метров, в отличие от точной GPS.

Касательно производства микроэлектроники, например, процессоров: да, что-то они смогут производить на собственных мощностях, что-то будут производить при помощи стран, не присоединившихся к санкциям, что-то будут завозить контрабандой. Вопрос только в масштабах производства и в деньгах. Если РФ готова платить втридорога, то она получит доступ к этим каналам, пусть и нестабильным. Но все-таки вторичные санкции — вещь серьезная, и их боятся многие фирмы и государства. И стран, и компаний, которые будут отказываться от сотрудничества с токсичной страной, со временем будет все больше.

Несмотря на старания Кремля как-то поддержать IT-компании, разместив у них госзаказы, айтишники все равно уезжают, а IT-рынок, который до недавнего времени можно было считать весьма развитым, теперь загибается ("Яндекс" показывает плохие финансовые результаты, "Сбербанк", метивший на инновационность, сворачивает проекты). И теперь под эгидой импортозамещения Кремль пытается удержать свой IT-рынок на плаву. Опять же, может какие-то решения помогут, но я не вижу долгосрочного решения сложившейся проблемы. Это путь в один конец. Люди оттуда бегут не потому что им там плохо сейчас, а потому что понимают, что будущего там нет.

Россию ожидает технологическое дно. Следующие 5-10 лет они будут пытаться заместить технологии, которые, как им казалось, им принадлежали в виде производства чипов, полупроводников, электронных компонентов. Они будут заняты отстраиванием базовых потребностей для своего населения и созданием ширмы успешности. Посмотрите на Северную Корею и Южную Корею. Так вот Северная Корея — это Россия, а Украина — это Южная Корея. У нашей страны есть технологические и интеллектуальные возможности, появятся и финансовые. Украина, в отличие от РФ, выбирает путь развития, а не стагнации.

То, что Россия уже технологически остановилась — это факт. Но внутри этой страны об этом люди, конечно не узнают. Им не будут показывать, как развивается Украина, как живет Литва или, не дай бог, США. Они будут мало того, что технологически не развиты, так еще и весьма ограничены информационно.

Так что нельзя говорить о противостоянии РФ и цивилизованного мира в сфере высоких и космических технологий. Эта война Кремлем однозначно проиграна.