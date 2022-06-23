"Сила Бандеры": инженеры создали "солнечные" аккумуляторы для нужд ВСУ (видео)

Портативная батарея BanderaPower 2.1 способна заряжать до 50-ти смартфонов. Устройство питается от солнечной панели Bandera Solar.

Инженеры предприятия "Промавтоматика" из Винницы разработали устройства для автономной зарядки и питания оборудования от солнечной энергии. Об изобретениях на своей странице в Facebook рассказал глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов.

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BanderaPower 2.1 ("Сила Бандеры") — это универсальный аккумулятор, который призван обеспечивать электричеством критически важные объекты. По словам Сергея Борзова, его можно использовать в качестве резервного источника энергии в бомбоубежищах, подвалах и на блокпостах ВСУ. Благодаря наличию большого количества разных разъемов, украинские военные могут одновременно заряжать телефоны, ноутбуки, планшеты и другие мобильные устройства.

"Если заряжать отдельно телефоны, в целом он выдерживает от 40 до 50 зарядок. Если iPhone 10 — то 47 быстрых зарядок", — рассказал Сергей Борзов.

В основе устройства лежат литий-ионные батареи, его вес составляет 6,8 кг. В нем также предусмотрели предохранитель, как в автомобиле, а также индикатор заряда. Аккумулятор спрятан в специальный чехол с карманами, которые содержат около десяти зарядных кабелей под разные разъемы, а также мощный диодный фонарь, работающий от прикуривателя, обеспечивающий красный и белый свет.

Характеристики BanderaPower 2.1

Емкость батареи — 180 000 мАч;

Количество розеток 220V — 2;

Количество входов USB — 4;

Количество разъемов Lighting (Apple) – 3;

Количество разъемов micro USB – 3;

Количество разъемов Type C – 3;

Степень защиты IP – 65 (удароустойчив, устойчив к перепадам температур, сумка водонепроницаемая).

Как передает агентство "Интерфакс", компания разработала несколько версий, с каждым разом улучшая блок и добавляя новые функции. Модели 2.0 и 2.1 использовали для работы терминалов спутникового Интернета Starlink, одного заряда хватало для питания оборудование в течение 8-10 часов.

Винницкие инженеры также создали модуль питания от солнечной энергии под названием Bandera Solar. Он состоит из двух панелей размером 680х780х64мм общей мощностью 160 Вт. Их защищает крепкий алюминиевый корпус с ребрами жесткости, сделанный специально для нужд военных. Модуль весит 20 кг, производитель дает гарантию работы 12 месяцев.

Как подчеркнул глава ОВА, Bandera Solar предназначен для питания литий-ионных батарей и отлично сочетается с BanderaPower. Аккумулятор полностью заряжается за 6 часов при 100-процентном солнечном освещении и 10 часов при 50-процентном.

[ + – ] Солнечная батарея Bandera Solar (на заднем плане) и BanderaPower 2.1

"В основном используют дизельные или менее громкие бензиновые генераторы, но все равно при недостаточном количестве топлива на передовой и в пунктах постоянной дислокации эта вещь полезнее, потому что ее не нужно постоянно дозаправлять", — прокомментировал глава Винницкой ОВА.

Сергей Борзов добавил, что администрация передает BanderaPower и Bandera Solar в ВСУ, один из комплектов отправится в Луганскую область. Он также предложил заказывать устройства на сайте "Промавтоматики". На самом сайте компании не указана возможность покупки, однако на площадке RES.ua аккумуляторы версии 2.1 продают за 30 550 грн.

Ранее писали, что ученые из США разработали литий-ионные батареи нового поколения. Благодаря электродам из инновационного материала, пользователи смогут на 2000% точнее узнавать уровень заряда и степень износа аккумуляторов своих устройств.