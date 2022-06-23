"Сила Бандери": інженери створили "сонячні" акумулятори для потреб ЗСУ (відео)

Портативна батарея BanderaPower 2.1 здатна заряджати до 50 смартфонів. Цей пристрій живиться від сонячної панелі Bandera Solar.

Інженери підприємства "Промавтоматика" із Вінниці розробили пристрої для автономної зарядки та живлення обладнання від сонячної енергії. Про винаходи на своїй сторінці у Facebook розповів голова Вінницької обласної адміністрації Сергій Борзов.

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BanderaPower 2.1 ("Сила Бандери") — це універсальний акумулятор, який має забезпечувати електрикою критично важливі об'єкти. За словами Сергія Борзова, його можна використовувати як резервне джерело енергії в бомбосховищах, підвалах та на блокпостах ЗСУ. Завдяки наявності великої кількості різних роз'ємів, українські військові можуть одночасно заряджати телефони, ноутбуки, планшети та інші мобільні пристрої.

"Якщо заряджати окремо телефони, загалом він витримує від 40 до 50 зарядок. Якщо iPhone 10 — то 47 швидких зарядок", — розповів Сергій Борзов.

В основі пристрою лежать літій-іонні батареї, його вага становить 6,8 кг. У ньому також передбачили запобіжник як в автомобілі, а ще індикатор заряду. Акумулятор захований у спеціальний чохол з кишенями, що містять близько десяти зарядних кабелів під різні роз'єми, а також потужний діодний ліхтар, що працює від прикурювача, що забезпечує червоне та біле світло.

Характеристики BanderaPower 2.1

Місткість батареї — 180 000 мАг;

Кількість розеток 220V — 2;

Кількість входів USB — 4;

Кількість роз'ємів Lighting (Apple) — 3;

Кількість роз'ємів micro USB — 3;

Кількість роз'ємів Type C — 3;

Ступінь захисту IP — 65 (стійкий до ударів, стійкий до перепадів температур, сумка водонепроникна).

Як передає агентство "Інтерфакс", компанія розробила кілька версій, щоразу покращуючи блок і додаючи нові функції. Моделі 2.0 та 2.1 використовували для роботи терміналів супутникового інтернету Starlink, одного заряду вистачало для живлення обладнання протягом 8-10 годин.

Вінницькі інженери також створили модуль живлення від сонячної енергії, що має назву Bandera Solar. Він складається із двох панелей розміром 680х780х64мм загальною потужністю 160 Вт. Їх захищає міцний алюмінієвий корпус з ребрами жорсткості, зроблений спеціально для військових потреб. Модуль важить 20 кг, виробник гарантує роботу 12 місяців.

Як наголосив глава ОВА, Bandera Solar призначений для живлення літій-іонних батарей і чудово поєднується з BanderaPower. Акумулятор повністю заряджається за 6 годин за 100-відсоткового сонячного освітлення та 10 годин за 50-відсоткового.

[ + – ] Сонячна батарея Bandera Solar (на задньому плані) та BanderaPower 2.1

"Здебільшого використовують дизельні або менш гучні бензинові генератори, але все одно за недостатньої кількості палива на передовій та в пунктах постійної дислокації ця річ корисніша, бо її не потрібно постійно дозаправляти", — прокоментував голова Вінницької ОВА.

Сергій Борзов додав, що адміністрація передає BanderaPower та Bandera Solar до ЗСУ, один із комплектів відправиться до Луганської області. Він також запропонував замовляти пристрої на сайті "Промавтоматики". На самому сайті компанії не вказана можливість придбання, проте на майданчику RES.ua акумулятори версії 2.1 продають за 30 550 грн.

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