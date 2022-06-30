Создан робот, умеющий строить с помощью левитации — это похоже на волшебство (видео)

Устройство под названием LeviPrint демонстрирует новую технологию так называемого бесконтактного производства.

Ученые изобрели устройство, которое при помощи интенсивных звуковых волн способно перемещать разные объекты, парящие в воздухе. При этом робот вовсе не касается их. Подробности о новинке раскрыло издание vice.com.

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Способность LeviPrint перемещать мелкие предметы и даже капли жидкости демонстрирует на что способна новая технология, имеющая хорошие перспективы для использования в микроэлектронике и биоинженерии, поскольку устройство может соединять микроскопические объекты, находящиеся в определенной среде. В будущем роботов вроде LeviPrint смогут использовать для культивирования клеток, возможно, даже внутри живых организмов, уверены ученые.

"Бесконтактное производство позволяет минимизировать перекрестное загрязнение и при этом умело манипулировать широким спектром объектов вроде гранул, частиц, капель, перемещая, соединяя их и даже пронося через отверстия", — сказал Асьер Марзо, соавтор исследования из Наваррского народного университета (Испания). "Например, мы построили крошечную лодку внутри бутылки из металлической сетки, вставив все компоненты через небольшое отверстие сбоку".

Стоит отметить, что LeviPrint также является первым устройством, использующим так называемые акустические ловушки для подвешивания продолговатых объектов, что может быть полезно для производственных процессов, требующих использования балок. Тесты проводились в воздушной и водной средах. По словам Марзо вода является лучшей из сред, так как ультразвук лучше проходит через воду, да и вес объектов в воде уменьшается.

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Ученый признался, что манипулировать объектами легче, используя роботизированную руку, так как во время движений рука человека подрагивает, и возникающая вибрация может входить в резонанс с захваченным объектом.

Марзо и его коллеги надеются, что другие ученые адаптируют LeviPrint для ряда задач.

"Наше устройство — это пока прототип, собранный несколькими исследователями, не являющимися экспертами в области электроники, но и этого было достаточно, чтобы продемонстрировать новый метод манипуляции при помощи левитации и указать на возможность его применения. Если за подобный проект возьмется крупная инжиниринговая компания, то она сможет производить более мощные и точные левитаторы для работы с такими материалами, как алюминий или даже сталь. Мы надеемся, что робот станет полезен и в области биомедицины, где подобного рода технику можно использовать для работы со средами на водной основе и биоматериалами", — заключил Марзо.

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