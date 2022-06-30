"Умные" контактные линзы с дополненной реальностью впервые испытали на человеке (видео)

Устройство напичкано передовой электроникой, хотя и помещается под веком. Гендиректор Mojo Vision опробовал технологию на себе и рассказал о ее преимуществах.

Компания Mojo Vision разрабатывает контактные линзы с функцией дополненной реальности, которые впервые протестировали на человеке. Подробности проекта стали известны изданию New Atlas.

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Разработчики перешли к испытаниям на людях после завершения всех доклинических тестов и убедившись в безопасности технологии. Первым подопытным стал генеральный директор компании Дрю Перкинс, который 23 июня поместил устройство на свое глазное яблоко в лаборатории в Саратоге, штат Калифорния.

[ + – ] Дрю Перкинс испытывает линзу Mojo Vision Фото: New Atlas

Mojo Vision работает над созданием "умных" контактных линз с 2015 года, и прототип обещает пользователям весьма обширные возможности для устройства, помещающегося под веком. Самый маленький в мире дисплей MicroLED с диаметром менее 0,5 мм и разрешением 14 тысяч пикселей на дюйм может отображать динамичную картинку, но только в монохромном зеленом цвете. На внешнем кольце находится крошечная батарея медицинского класса, которая обеспечивает гаджет питанием на целый день, здесь же расположены схемы управления питанием и модуль беспроводной зарядки.

[ + – ] Линза Mojo Vision на глазу Дрю Перкинса Фото: New Atlas

За выполнение задач отвечает процессор ARM Core M0 и 5-ГГц радиомодуль, передающий данные с очень низкой задержкой. Акселерометры, гироскопы и магнитометры позволяют линзе отслеживать движения глаз человека с высокой точностью, корректируя изображение. Именно этими движениями пользователь может управлять устройством благодаря особому интерфейсу.

[ + – ] Интерфейс линз Mojo Vision Фото: New Atlas

В блоге на официальном сайте Дрю Перкинс поделился своими впечатлениями от использования контактных линз Mojo Vision. По словам гендиректора, при помощи рабочего прототипа он смог воспользоваться компасом, просматривать различные изображения и вывести на экран цитату с функцией телесуфлера.

"Mojo Vision создала умную контактную линзу с возможностями, которые считались невозможными за пределами научной фантастики. До сегодняшнего дня", — рассказал Дрю Перкинс. — "Ношение линз впечатлило. Увидев будущее, я буквально потерял дар речи".

[ + – ] Линза Mojo Vision крупным планом Фото: New Atlas

Глава компании заявил, что вскоре многие люди смогут опробовать контактные линзы. Mojo Vision планирует провести серию клинических испытаний, чтобы собрать мнения пользователей о работе устройства и программного обеспечения. В конечном итоге разработчики стремятся сертифицировать свою технологию и вывести "умные" линзы на коммерческий рынок. По мнению Дрю Перкинса, такие устройства пригодятся в первую очередь людям с нарушениями зрения и спортсменам.

"В конечном счете, это инструмент, способный дать людям повседневного невидимого помощника, который позволит оставаться сосредоточенными, не теряя доступа к информации, необходимой, чтобы чувствовать себя уверенно в любой ситуации", — заявил он.

Пока неизвестно, когда же устройства с дополненной реальностью могут появиться в магазинах, однако в интервью IEEE Spectrum старший вице-президент Mojo по продуктам и маркетингу Стив Синклер предположил, что они будут стоить как премиальные смартфоны. Как отмечает New Atlas, "умные" линзы предназначены для работы в одном положении, поэтому их будет неудобно надевать. Тем не менее, Mojo значительно приблизилась к выпуску очень компактного решения, тогда как другие гарнитуры дополненной реальности находятся на начальных этапах разработки.

Ранее глава Apple Тим Кук заявил, что в магазине AppStore есть 14 тысяч приложений дополненной реальности. Сейчас она разрабатывает очки, гарнитуры, ПО и сервисы для реализации новых технологий.