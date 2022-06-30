"Розумні" контактні лінзи з доповненою реальністю вперше випробували на людині (відео)

Пристрій напханий передовою електронікою, хоча й поміщається під віком. Гендиректор Mojo Vision випробував технологію на собі та розповів про її переваги.

Компанія Mojo Vision розробляє контактні лінзи з функцією доповненої реальності, які вперше протестували на людині. Подробиці проєкту стали відомі виданню New Atlas.

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Розробники перейшли до випробувань на людях після завершення всіх доклінічних тестів і переконавшись у безпеці технології. Першим піддослідним став генеральний директор компанії Дрю Перкінс, який 23 червня помістив пристрій на своє очне яблуко в лабораторії в Саратозі, штат Каліфорнія.

[ + – ] Дрю Перкінс випробовує лінзу Mojo Vision Фото: New Atlas

Mojo Vision працює над створенням "розумних" контактних лінз з 2015 року, і прототип обіцяє користувачам досить великі можливості для пристрою, що міститься під віком. Найменший у світі дисплей MicroLED із діаметром менше 0,5 мм та роздільною здатністю 14 тисяч пікселів на дюйм може відображати динамічну картинку, але тільки в монохромному зеленому кольорі. На зовнішньому кільці знаходиться крихітна батарея медичного класу, яка забезпечує гаджет живленням на цілий день, тут розташовані схеми управління живленням і модуль бездротової зарядки.

[ + – ] Лінза Mojo Vision на оці Дрю Перкінса Фото: New Atlas

За виконання завдань відповідає процесор ARM Core M0 та 5-ГГц радіомодуль, що передає дані з дуже низькою затримкою. Акселерометри, гіроскопи та магнітометри дозволяють лінзі відстежувати рухи очей людини з високою точністю, коригуючи зображення. Саме цими рухами користувач може керувати пристроєм завдяки особливому інтерфейсу.

[ + – ] Інтерфейс лінз Mojo Vision Фото: New Atlas

У блозі на офіційному сайті Дрю Перкінс поділився своїми враженнями від використання контактних лінз Mojo Vision. За словами гендиректора, за допомогою робочого прототипу він зміг скористатися компасом, переглядати різні зображення та вивести на екран цитату із функцією телесуфлера.

"Mojo Vision створила розумну контактну лінзу з можливостями, які вважалися неможливими за межами наукової фантастики. До сьогодні", — розповів Дрю Перкінс. — "Носіння лінз вразило. Побачивши майбутнє, я буквально втратив дар мови".

[ + – ] Лінза Mojo Vision крупним планом Фото: New Atlas

Глава компанії заявив, що незабаром багато людей зможуть випробувати контактні лінзи. Mojo Vision планує провести серію клінічних випробувань, щоб зібрати думки користувачів щодо роботи пристрою і програмного забезпечення. Зрештою, розробники прагнуть сертифікувати свою технологію і вивести "розумні" лінзи на комерційний ринок. На думку Дрю Перкінса, такі пристрої стануть в нагоді насамперед людям із порушеннями зору та спортсменам.

"Зрештою, це інструмент, здатний дати людям повсякденного невидимого помічника, який дозволить залишатися зосередженими, не втрачаючи доступу до інформації, необхідної, щоб почуватися впевнено у будь-якій ситуації", — заявив він.

Поки невідомо, коли ж пристрої з доповненою реальністю можуть з'явитися в магазинах, проте в інтерв'ю IEEE Spectrum старший віцепрезидент Mojo з продуктів і маркетингу Стів Сінклер припустив, що вони коштуватимуть як преміальні смартфони. Як зазначає New Atlas, "розумні" лінзи призначені для роботи в одному положенні, тому їх незручно вдягати. Тим не менш, Mojo значно наблизилася до випуску дуже компактного рішення, тоді як інші гарнітури доповненої реальності знаходяться на початкових етапах розробки.

Раніше глава Apple Тім Кук заявив, що в магазині AppStore є 14 тисяч додатків доповненої реальності. Зараз вона розробляє окуляри, гарнітури, ПЗ і сервіси для реалізації нових технологій.