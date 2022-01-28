Тім Кук прискорює розробку додатків доповненої реальності, акції Apple зростають

За інформацією аналітиків, компанія зараз займається розробкою окулярів і гарнітури додаткової реальності. Також ведуть роботу над програмною частиною та сервісами.

Генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що його компанія вже має 14 тисяч додатків із доповненою реальністю (AR-сервісів) в AppStore, і найближчим часом їх кількість значно зросте. Apple також інвестує значні кошти в метавсесвіт, повідомляє Reuters.

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Заяви Тіма Кука в сумі з оцінкою інвесторами показників поточного прибутку та продажу компанії призвели до зростання акцій Apple на 5% за один день.

Тім Кук також зробив натяк на те, що поточні зусилля його компанії зосереджені на перетині апаратної частини, програмного забезпечення та сервісів. Аналітик Apple Мінг-Чі Куо пояснив, що йдеться про окуляри та гарнітуру з доповненою реальністю, але офіційний анонс цих пристроїв відбудеться пізніше цього чи наступного року. Всі новинки будуть використані в метавсесвіті.

Такий прогноз підтверджує й зростання прибутку Apple у четвертому кварталі 2021 майже на чверть. Експерти ринку вказують — значну роль у цьому відіграло зростання кількості підписників платних сервісів компанії, що надають ігри та потокове відтворення музики, і з упровадженням у такі послуги доповненої реальності підписників стане ще більше.

Аналітик Ніл Шах із компанії Counterpoint Research вважає, що величезний потенціал доповненої реальності в платних сервісах значно підвищить прибутковість Apple у найближчі п'ять років.

Раніше Фокус повідомляв, що ринкова капіталізація Apple склала до кінця 2021 $3 трильйона, а сама компанія посіла друге місце у світі з випуску смартфонів.

Можливості розпізнавання облич у телефонних програмах покращилися, коли Apple у новій операційній системі для своїх телефонів передбачила можливість розпізнавати обличчя людей у медичних масках.

Перед Новим 2022 роком Apple виплатила своїм співробітникам бонуси до $180 тисяч, щоб запобігти плинності кадрів на тлі конкуренції компанії з Facebook, що загострюється.