Apple навчила iPhone упізнавати власників у масках і оцінювати чужі смартфони

Розробники дозволили авторизуватися та підтверджувати покупки новим способом, хоча попередили, що FaceID з відкритим обличчям надійніше.

Компанія Apple випустила першу бета-версію нової iOS 15.4, яка одержала кілька нових функцій. Про це пише портал MacRumors.

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Одна з найнезвичайніших і найактуальніших функцій на сьогодні — розпізнавання власника в масці. Як пояснила Apple, технологія FaceID тепер може розрізняти унікальні риси навколо очей користувача й аутентифікувати його без Apple Watch. У налаштуваннях системи з'явилася опція "Використовувати Face ID із маскою", яку можна в будь-який момент увімкнути або вимкнути, але для цього доведеться щоразу повторно сканувати обличчя за допомогою вбудованої камери.

З'явилася також функція, яка підвищує точність Face ID при одночасному носінні маски й окулярів. Утім, технологія розпізнавання, як і раніше, не працює із сонцезахисними окулярами.

[ + – ] Оновлення iOS 15.4 від Apple Фото: macrumors.com

Apple попереджає в додатку "Параметри", що Face ID є "найточнішим", якщо налаштований тільки на повне розпізнавання обличчя. Важко сказати, наскільки нова технологія надійна, однак вона дозволяє підтверджувати платежі Apple Pay і може використовуватися замість логіну та пароля в додатках, що підтримують ідентифікатор особи, на відміну від попередньої функції, пов'язаної зі смарт-годинником Apple Watch.

Варто відзначити, що нова версія операційної системи проходить бета-тестування та доступна лише обмеженому колу розробників. Крім того, функція для людей у масках працює не на всіх моделях, її підтримують тільки iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, iPhone 13, 13 mini, 13 Pro і 13 Pro Max.

Розробники виявили в коді бета-версії інструмент під назвою Cosmetic Scan. Передбачається, що за його допомогою власники смартфонів зможуть оцінювати інші iPhone на предмет косметичних пошкоджень для обміну Apple за програмою Trade-In. Судячи з коду, технологія використовуватиме сканування QR-коду.

У iOS 15.4 додали підтримку Emoji 14, 37 нових смайликів і 75 додаткових відтінків шкіри, всього 112 нових опцій. Серед них є кілька нових виразів облич, рук, гнізд, коралів, лотосів, фентезійних персонажів, продуктів харчування та предметів.

[ + – ] Нові смайлики для iPhone Фото: macrumors.com

Для зручності користувачів Apple додала в меню "Значки" нову опцію "Повідомляти під час запуску", яка дозволяє вмикати та вимикати повідомлення. За допомогою цієї опції ви можете не отримувати повідомлення про активацію значка, що було неможливо в попередніх версіях ‌iOS 15‌.

У розділі "Сьогодні" з'явився новий віджет Apple Card, який можна додати на екран. Він показує ваш поточний баланс банківського рахунку та щоденні користувацькі витрати, поділяючи їх на категорії.

Після виходу моделей iPhone 13 Pro користувачі помітили, що сторонні програми не відображають всієї анімації з повною частотою оновлення ProMotion 120 Гц. Apple заявила, що є помилка Core Animation, яку, ймовірно, виправила в оновленні. У версії iOS 15.4 всі анімації в програмі відображатимуться з частотою 120 Гц для більш плавного та приємного зображення.

Раніше стало відомо, що завдяки iPhone 13 Apple стала першою у світі компанією з оборотом $3 трлн. Дефіцит мікросхем, проблеми з поставками та партнерами не завадили компанії вкотре збільшити свій прибуток.