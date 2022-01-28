Apple научила iPhone узнавать владельцев в масках и оценивать чужие смартфоны

Разработчики разрешили авторизоваться и подтверждать покупки новым способом, хотя предупредили, что FaceID с открытым лицом надежнее.

Компания Apple выпустила первую бета-версию новой iOS 15.4, которая получила несколько новых функций. Об этом пишет портал MacRumors.

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Одна из самых необычных и актуальных функций на сегодняшний день — распознавание владельца в маске. Как объяснила Apple, технология FaceID теперь может различать уникальные черты вокруг глаз пользователя и аутентифицировать его без Apple Watch. В настройках системы появилась опция "Использовать Face ID с маской", которую можно в любой момент включить или отключить, но для этого придется каждый раз повторно сканировать лицо при помощи встроенной камеры.

Появилась также функция, которая повышает точность Face ID при одновременном ношении маски и очков. Впрочем, технология распознавания по прежнему не работает с солнцезащитными очками.

[ + – ] Обновление iOS 15.4 от Apple Фото: macrumors.com

Apple предупреждает в приложении "Настройки", что Face ID является "наиболее точным", если настроен только на полное распознавание лица. Сложно сказать, насколько новая технология надежна, однако она позволяет подтверждать платежи Apple Pay и может использоваться вместо логина и пароля в приложениях, поддерживающих идентификатор лица, в отличие от предыдущей функции, связанной со смарт-часами Apple Watch.

Стоит отметить, что новая версия операционной системы проходит бета-тестирование и доступна лишь ограниченному кругу разработчиков. Кроме того, функция для людей в масках работает не на всех моделях, ее поддерживают только: iPhone 12‌, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max.

Разработчики обнаружили в коде бета-версии инструмент под названием Cosmetic Scan. Предполагается, что с его помощью владельцы смартфонов смогут оценивать другие iPhone на предмет косметических повреждений для последующего обмена Apple по программе Trade-In. Судя по коду, технология будет использовать сканирование QR-кода.

В iOS 15.4 добавили поддержку Emoji 14, 37 новых смайликов и 75 дополнительных оттенков кожи, всего 112 новых опций. Среди них есть несколько новых выражений лиц, рук, гнезд, кораллов, лотосов, фэнтезийных персонажей, продуктов питания и предметов.

[ + – ] Новые смайлики для iPhone Фото: macrumors.com

Для удобства пользователей Apple добавила в меню "Значки" новую опцию "Уведомлять при запуске", которая позволяет включать и отключать уведомления. С помощью этой опции вы можете не получать уведомления об активации значка, что было невозможно в более ранних версиях ‌iOS 15‌.

В разделе "Сегодня" появился новый виджет Apple Card, который можно добавить на главный экран. Он показывает ваш текущий баланс банковского счета и ежедневные пользователя расходы, разделяя их на категории.

После выхода моделей iPhone 13 Pro пользователи заметили, что сторонние приложения не отображают всю анимацию с полной частотой обновления ProMotion 120 Гц. Apple заявила, что существует ошибка Core Animation, которую, вероятно, исправила в обновлении. В версии iOS 15.4 все анимации в приложении будут отображаться с частотой 120 Гц для более плавного и приятного изображения.

Ранее стало известно, что благодаря iPhone 13 Apple стала стала первой в мире компанией с оборотом $3 трлн. Дефицит микросхем, проблеы с поставками и партнерами не помешали компании в очередной раз увеличить свою прибыль.