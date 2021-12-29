Apple виплатить співробітникам бонуси до $180 тисяч через Meta

За недавній період, за інформацією журналістів, сотні інженерів перейшли з Apple до компанії Цукерберга Meta.

Топспівробітники американської компанії Apple отримали до 180 тисяч доларів бонусів у вигляді акцій, щоб вони не мали наміру піти працювати до конкурента — компанії Meta, якою керує Марк Цукерберг. Про це повідомляє Bloomberg.

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Нараховані суми зберігатимуться чотири роки, але якщо співробітник звільниться, вони "згорять".

Відомо, що працівникам Apple несподівано перерахували бонус за хороші результати. Мінімальна сума таких премій – 50 тисяч доларів, максимальна – 180 тисяч.

Видання зазначає, що компанія бореться з конкурентами Силіконової долини, особливо з Meta, яка вже переманила сотні інженерів Apple за недавній період.

Останні виплати компанії не схожі на її звичайні компенсаційні пакети, до яких входить зарплата, акції та грошовий бонус. Apple іноді нагороджує співробітників додатковими преміями, але розмір останніх був нетиповим — їх одержали від 10% до 20% інженерів особливо потрібних підрозділів. Деякі інженери, яким не дістався бонус, поскаржилися на програму преміювання та заявили, що процес відбору був довільним.

Нещодавно повідомлялося, що корпоративні співробітники Apple отримають від компанії по тисячі доларів для покращення умов роботи вдома.

Ще Фокус публікував прогноз аналітиків, які вважають, що Meta не зможе наростити молоду аудиторію за допомогою нового проекту – метавсесвіту.