Apple выплатит сотрудникам бонусы до $180 тысяч из-за Meta

За недавний период, по информации журналистов, сотни инженеров перешли из Apple в компанию Цукерберга Meta.

Топ-сотрудники американской компании Apple получили до 180 тысяч долларов бонусов в виде акций, чтобы у них не возникли намерения пойти работать к конкуренту — компании Meta, которой руководит Марк Цукерберг. Об этом сообщает Bloomberg.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Начисленные суммы будут храниться четыре года, но если сотрудник уволится, они "сгорят".

Известно, что работникам Apple неожиданно перечислили бонус за хорошие результаты. Минимальная сумма таких премий — 50 тысяч долларов, максимальная — 180 тысяч.

Издание отмечает, что компания борется с конкурентами Силиконовой долины, особенно с Meta, которая уже переманила к себе сотни инженеров Apple за недавний период.

Последние выплаты компании не похожи на ее обычные компенсационные пакеты, в которые входит зарплата, акции и денежный бонус. Apple иногда награждает сотрудников дополнительными премиями, но размер последних был нетипичным — их получили от 10% до 20% инженеров особо востребованных подразделений. Некоторые инженеры, которым не достался бонус, пожаловались на программу премирования и заявили, что процесс отбора был произвольным.

Недавно сообщалось, что корпоративные сотрудники Apple получат от компании по тысяче долларов для улучшений условий работы на дому.

Еще Фокус публиковал прогноз аналитиков, которые считают, что Meta не сможет нарастить молодую аудиторию с помощью нового проекта — метавселенной.