Закат монополии Meta: аналитики предрекают крах VR-вселенной имени Цукерберга

Компания попытается вновь завоевать молодежь при помощи своего нового проекта — метавселенной. Но это все равно не поможет нарастить молодую аудиторию, считают эксперты Saxo Bank.

Корпорации Meta во главе с Марком Цукербергом не удастся вернуть молодых пользователей, которые предпочитают Facebook более свободные социальные сети. Такой прогноз на своем сайте опубликовал инвестиционный банк Saxo.

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Согласно опросу, на сегодняшний день только 27% подростков имеют учетную запись в Facebook, хотя в 2012 году аккаунты вели 94% тинейджеров. Собственное исследование компании показало, что молодые пользователи тратят на TikTok в 2-3 раза больше времени, чем на Instagram, а общаются с друзьями чаще в Snapchat и разных мессенджерах.

По мнению аналитиков, Facebook из центра развлечения и общения молодежи превратился в платформу для пожилых "бумеров" — так называют людей, родившихся в 1940-1960 годах (в период "беби-бума"). Алгоритмы соцсети еще больше портят впечатление, предлагая однообразный, агрессивный или дезинформирующий контент.

"Во многих отношениях Facebook внезапно оказался в эпицентре культурной войны между молодыми людьми младше 40-ка лет и взрослыми старше 40-ка лет, при этом молодые люди видят, что Facebook — это кладезь фальшивых новостей и работает соцсеть на интересы жадных корпораций", — подчеркивают аналитики Saxo.

Раньше Facebook был единственным крупным игроком, однако сейчас на рынке появилось много новичков, привлекающих аудиторию своим функционалом, улучшенными методами управления данными и защиты персональной информации. Некоторые из платформ не используют алгоритмы для показа таргетной рекламы на основе личных предпочтений, что тоже добавляет им популярности.

Как отмечают эксперты банка, Марк Цукерберг и его коллеги планируют привлечь внимание молодежи, предлагая новый продукт — виртуальную вселенную. Они хотят быть первопроходцами в этой сфере, однако молодые люди не спешат там регистрироваться.

"В 2022 году инвесторы поймут, что Meta стремительно теряет молодую аудиторию, а значит, и будущий потенциал и прибыльность компании. Отчаявшись, компания может попытаться купить Snapchat или TikTok, чтобы вернуть тинейджеров на свои платформы, одновременно вкладывая миллиарды долларов в создание жуткой метавселенной, призванной еще более пристально наблюдать за пользователями, чем когда-либо прежде", — пишут аналитики.

Saxo Bank прогнозирует материнской компании Meta падение доходов на 30% по мере того, как она будет бороться с растущим рынком новых технологичных услуг. Ослабить позиции компании сможет и правительство, которое будет оказывать давление, призывая продать некоторые сервисы, "разбивая мечты Цукерберга о монополии".

Недавно стало известно, какой будет метавселенная Марка Цукерберга и что она предложит пользователям. По словам главы Meta, VR-гарнитура Oculus и виртуальной пространство в Интернете заменят все современные гаджеты.

Ранее Meta предложила присылать интимные фото, чтобы потом удалять их из соцсетей. Проект призван бороться с распространением материалов без разрешения людей и обещает полную конфиденциальность за счет хеширования изображений.