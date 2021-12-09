Захід сонця монополії Meta: аналітики пророкують крах VR-всесвіту імені Цукерберга

Компанія спробує знову завоювати молодь за допомогою свого нового проекту – метавсесвіту. Але це все одно не допоможе наростити молоду аудиторію, вважають експерти Saxo Bank.

Корпорації Meta на чолі з Марком Цукербергом не вдасться повернути молодих користувачів, які надають перевагу Facebook вільнішим соціальним мережам. Такий прогноз на своєму сайті опублікував інвестиційний банк Saxo.

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Згідно з опитуванням, на сьогодні лише 27% підлітків мають обліковий запис у Facebook, хоча у 2012 році акаунти вели 94% тінейджерів. Власне дослідження компанії показало, що молоді користувачі витрачають на TikTok у 2-3 рази більше часу, ніж на Instagram, а спілкуються з друзями частіше в Snapchat і різних месенджерах.

На думку аналітиків, Facebook із центру розваги та спілкування молоді перетворився на платформу для літніх "бумерів" — так називають людей, які народилися в 1940-1960 роках (у період "бебі-буму"). Алгоритми соцмережі ще більше псують враження, пропонуючи одноманітний, агресивний або дезінформуючий контент.

"Багато в чому Facebook раптово опинився в епіцентрі культурної війни між молодими людьми молодше 40 років і дорослими старше 40 років, при цьому молоді люди бачать, що Facebook — це криниця фальшивих новин, і працює соцмережа на інтереси жадібних корпорацій", — наголошують аналітики Saxo.

Раніше Facebook був єдиним великим гравцем, проте зараз на ринку з'явилося багато новачків, які приваблюють аудиторію своїм функціоналом, покращеними методами управління даними та захисту персональної інформації. Деякі з платформ не використовують алгоритми для показу таргетної реклами на основі особистих уподобань, що також додає їм популярності.

Як зазначають експерти банку, Марк Цукерберг і його колеги планують привернути увагу молоді, пропонуючи новий продукт — віртуальний всесвіт. Вони хочуть бути першопрохідцями в цій сфері, проте молоді люди не поспішають там реєструватися.

"У 2022 році інвестори зрозуміють, що Meta стрімко втрачає молоду аудиторію, а значить, і майбутній потенціал і прибутковість компанії. Зневірившись, компанія може спробувати купити Snapchat або TikTok, щоб повернути тінейджерів на свої платформи, одночасно вкладаючи мільярди доларів у створення жахливого метавсесвіту, покликаного ще уважніше спостерігати за користувачами, ніж будь-коли раніше", — пишуть аналітики.

Saxo Bank прогнозує материнській компанії Meta падіння доходів на 30% у міру того, як вона боротиметься зі зростанням ринку нових технологічних послуг. Послабити позиції компанії зможе й уряд, який чинитиме тиск, закликаючи продати деякі сервіси, "розбиваючи мрії Цукерберга про монополію".

Нещодавно стало відомо, яким буде метасвіт Марка Цукерберга та що він запропонує користувачам. За словами глави Meta, VR-гарнітура Oculus і віртуальний простір в інтернеті замінять усі сучасні гаджети.

Раніше Meta запропонувала надсилати інтимні фото, щоб потім видаляти їх із соцмереж. Проект покликаний боротися з розповсюдженням матеріалів без дозволу людей і обіцяє повну конфіденційність за рахунок хешування зображень.