Apple выплатит сотрудникам по тысяче долларов для лучшей работы на дому
Каждый сотрудник компании получит средства, включая работников розничной торговли.
Компания Apple выплатит своим корпоративным сотрудникам по тысяче долларов для улучшения условий работы на дому, так как из-за активной фазы пандемии коронавируса люди не могут вернуться в офисы. Об этом написали Марк Гурман из Bloomberg и Зои Шиффер из NBC News на своих страницах в Twitter.
Гендиректор компании Тим Кук отправил работникам Apple электронные письма, в которых сообщил, что пока неизвестна дата их возвращения в офисы и людям вышлют средства для работы удаленно.
Информацию подтвердил The Verge представитель Apple Ник Лихи. Денежный бонус собираются выплатить каждому сотруднику, включая и работников розничной торговли.
Отмечается, что дату возвращения сотрудников в офисы, которая была назначена на 1 февраля, перенесли из-за все еще высокой вероятности заразится коронавирусом, а также из-за нового его штамма омикрон.
На этой недели Apple пришлось закрыть три магазина розничной торговли из-за пандемии, а покупателей обязали носить маски внутри помещения.
Как известно, акции компании Apple являются самыми дорогими в мире — производителя iPhone сейчас оценивают в $2,46 трлн.