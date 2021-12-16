Apple виплатить працівникам по тисячі доларів для кращої роботи вдома

Кожен співробітник компанії отримає кошти, включаючи працівників роздрібної торгівлі.

Компанія Apple виплатить своїм корпоративним співробітникам по тисячі доларів для покращення умов роботи вдома, оскільки через активну фазу пандемії коронавірусу люди не можуть повернутися до офісів. Про це написали Марк Гурман із Bloomberg та Зої Шиффер із NBC News на своїх сторінках у Twitter.

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Гендиректор компанії Тім Кук відправив працівникам Apple електронні листи, у яких повідомив, що поки що невідома дата їх повернення в офіси, і людям надішлють кошти для роботи віддалено.

Інформацію підтвердив The Verge представник Apple Нік Ліхі. Грошовий бонус збираються виплатити кожному співробітнику, включаючи працівників роздрібної торгівлі.

Зазначається, що дату повернення співробітників до офісів, яка була призначена на 1 лютого, перенесли через все ще високу ймовірність заразитися коронавірусом, а також через новий його штам омікрон.

На цьому тижні Apple довелося закрити три магазини роздрібної торгівлі через пандемію, а покупців зобов'язали носити маски всередині приміщення.

Як відомо, акції компанії Apple є найдорожчими у світі — виробника iPhone зараз оцінюють у $2,46 трлн.