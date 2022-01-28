У Apple уже есть 14 тысяч приложений дополненной реальности, - Тим Кук

По информации аналитиков, компания сейчас занимается разработкой очков и гарнитуры дополненной реальности. Также ведется работа над программной частью и сервисами.

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что у его компании уже есть 14 тысяч приложений с дополненной реальностью (AR-сервисов) в AppStore, и в ближайшее время их количество значительно вырастет. Apple также инвестирует значительные средства в метавселенную, сообщает Reuters.

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Заявления Тима Кука, в сумме с оценкой инвесторами показателей текущей прибыли и продаж компании, привели к росту акций Apple на 5% за один день.

Тим Кук также сделал намек на то, что текущие усилия его компании сосредоточены на пересечении аппаратной части, программного обеспечения и сервисов. Аналитик Apple Минг-Чи Куо объяснил, что речь идет об очках и гарнитуре с дополненной реальностью, но официальный анонс этих устройств состоится позже в этом или в следующем году. Все новинки будут использованы в метавселенной.

Такой прогноз подтверждает и рост прибыли Apple в четвертом квартале 2021 года почти на четверть. Эксперты рынка указывают — значительную роль в этом сыграл рост числа подписчиков платных сервисов компании, предоставляющих игры и потоковое воспроизведение музыки, и с внедрением в такие сервисы дополненной реальности подписчиков станет еще больше.

Аналитик Нил Шах из компании Counterpoint Research полагает, что огромный потенциал дополненной реальности в платных сервисах значительно повысит прибыльность Apple в ближайшие пять лет.

Ранее Фокус сообщал, что рыночная капитализация Apple составила к концу 2021 года $3 триллиона, а сама компания заняла второе место в мире по выпуску смартфонов.

Возможности распознавания лиц в телефонных приложениях улучшились, когда Apple в новой операционной системе для своих телефонов предусмотрела возможность распознавать лица людей в медицинских масках.

Перед Новым 2022 годом Apple выплатила своим сотрудникам бонусы до $180 тысяч, чтобы предотвратить текучку кадров на фоне обостряющейся конкуренции компании с Facebook.