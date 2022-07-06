В Японии начнут сажать в тюрьму на год за оскорбления в Интернете

Новый закон вступит в силу 7 июля 2022 года.

За публикацию "онлайн-оскорблений" в Японии можно попасть в тюрьму и получить срок до 1 года. Буквально на днях в стране вступит в силу новый закон, сообщает издание theverge.com.

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Люди, осужденные за онлайн-оскорбления, также могут быть оштрафованы на сумму до 300 000 иен (около 2200 долларов США). Ранее наказание составляло менее 30-ти дней тюремного заключения и штраф до 10 000 иен (75 долларов США).

Закон будет пересмотрен через три года, для того чтобы эксперты смогли определить, влияет ли он на свободу выражения мнений — этого требуют критики законопроекта. А сторонники заявляют, что закон должен повлиять на снижение уровня киберугроз и киберпреследований.

Однако проблема состоит в том, что четких определений того, что считается оскорблением, нет. Об этом рассказал адвокат по уголовным делам Сейхо Чо в комментарии CNN. В законе говорится, что оскорблениями стоит считать унижение кого-либо без приведения конкретных фактов, в отличие от клеветы, которая классифицируется как унижение кого-либо, опирающееся на конкретные факты о человеке.

"На данный момент, даже если кто-то назовет лидера Японии идиотом, то, возможно, согласно закону это можно будет квалифицировать как оскорбление", — сказал Чо.

Японские официальные лица начали борьбу с киберзапугиванием после самоубийства звезды реалити-шоу Ханы Кимуры, которая подвергалась оскорблениям в Интернете. Ее мать настаивала на более жесткой политике против киберзапугивания после ее смерти. Некоторые исследования показывают связь между суицидальным поведением и киберзапугиванием, хотя большинство исследований были проведены при участии детей и подростков.

"В Великобритании также действуют законы, предусматривающие уголовную ответственность за "глубоко оскорбительные" публичные сообщения, и людей арестовывают и штрафуют за твиты. Но четких определений и у британцев нет, поэтому суды решают, что считать "глубоко" оскорбительным в каждом конкретном случае", — пишет СМИ.