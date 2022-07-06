У Японії почнуть ув'язнювати на рік через образу в інтернеті

Новий закон набуде чинності 7 липня 2022 року.

За публікацію "онлайн-образ" в Японії можна потрапити до в'язниці й отримати термін до 1 року. Буквально днями в країні набуде чинності новий закон, повідомляє видання theverge.com.

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Людей, засуджених за онлайн-образи, також можуть оштрафувати на суму до 300 000 єн (близько 2200 доларів США). Раніше покарання становило менш як 30 днів тюремного ув'язнення і штраф до 10 000 ієн (75 доларів США).

Закон переглянуть через три роки, щоб експерти змогли визначити, чи впливає він на свободу вираження думок — цього вимагають критики законопроєкту. А прихильники заявляють, що закон має вплинути на зниження рівня кіберзагроз та кіберпереслідувань.

Проте проблема в тому, що чітких визначень те, що вважається образою, немає. Про це розповів адвокат у кримінальних справах Сейхо Чо у коментарі CNN. У законі йдеться, що образами варто вважати приниження будь-кого без приведення конкретних фактів, на відміну від наклепу, який класифікується як приниження будь-кого, що спирається на конкретні факти про людину.

"Наразі навіть якщо хтось назве лідера Японії ідіотом, то, можливо, згідно із законом це можна буде кваліфікувати як образу", — сказав Чо.

Японські офіційні особи розпочали боротьбу з кіберзалякуванням після самогубства зірки реаліті-шоу Хани Кімури, яка зазнавала образ в інтернеті. Її мати наполягала на жорсткішій політиці проти кіберзалякування після її смерті. Деякі дослідження показують зв'язок між суїцидальною поведінкою та кіберзалякуванням, хоча більшість досліджень проведені за участю дітей та підлітків.

"У Великій Британії також діють закони, що передбачають кримінальну відповідальність за "глибоко образливі" публічні повідомлення, і людей заарештовують і штрафують за твіти. Але чітких визначень і у британців немає, тому суди вирішують, що вважати "глибоко" образливим у кожному конкретному випадку", — пише ЗМІ.