Избавились от стекла: ученые нашли способ, как сделать чипы еще мощнее

Новый метод стекирования микросхем доказывает правоту закона Мура.

IBM Research и Tokyo Electron (TEL) разработали новую методику создания чипов, благодаря которой процесс производства пластин упрощается в разы. Подробности сообщает издание interestingengineering.com.

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При стекировании микросхем слои кремния соединяются вертикально и имеют толщину менее 100 микрон. В процессе производства каждая пластина прикрепляется к так называемой несущей пластине, которая обычно изготавливается из стекла. После обработки пластин стеклянные пластины удаляются с помощью ультрафиолетовых лазеров.

В новом процессе IBM и TEL использовали 300-миллиметровый модуль с инфракрасным лазером, который выполняет процесс разъединения. Ученые смогли избавиться от стекла вовсе — теперь они используют только кремниевые пластины в качестве несущих, а также кремниевые пластины в качестве основных.

Исследователи, разработавшие новый метод, считают, что это может помочь наладить производство чипов нового образца.

"Глобальная нехватка микросхем все еще присутствует, — говорится в заявлении IBM, — и мы нуждаемся в новых способах увеличения производственных мощностей. Мы надеемся, что наша технология поможет сократить количество продуктов, применяемых при изготовлении полупроводников, а также поспособствует повышению вычислительной мощности устройств".

В IBM Research и TEL также заявили, что новый метод производства минимизирует количество возможных дефектов, которые иногда возникают из-за разнородности применяемых материалов. Компании-партнеры планируют дальнейшее тестирование своей бета-системы, чтобы внедрить ее в цепочку поставок как можно быстрее.

Глобальная нехватка чипов возникла в результате невероятно высокого спроса и перебоев в производстве, вызванных пандемией Covid-19. Но еще до пандемии индустрия компьютерных чипов находилась под давлением, пишет СМИ. Закон Мура, утверждающий, что количество транзисторов в микрочипе будет удваиваться каждый год, пока что не работает из-за физических ограничений. И все же самый маленький чип IBM Research имеет ширину 2 нанометра.

Стекирование микросхем обычно используется только в высокопроизводительных операциях, таких как производство памяти с высокой пропускной способностью. И новая технология позволит увеличить количество транзисторов в конкретном объеме, подтвердив закон Мура.

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