Позбулися скла: вчені знайшли спосіб, як зробити чипи ще потужнішими

Новий метод стекування мікросхем доводить правоту закону Мура.

IBM Research та Tokyo Electron (TEL) розробили нову методику створення чипів, завдяки якій процес виробництва пластин спрощується в рази. Подробиці повідомляє видання interestingengineering.com.

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Під час стикування мікросхем шари кремнію з'єднуються вертикально і мають товщину менш як 100 мікронів. У процесі виробництва кожна пластина прикріплюється до так званої пластини, що несе, яка зазвичай виготовляється зі скла. Після обробки пластини скляні пластини видаляються за допомогою ультрафіолетових лазерів.

У новому процесі IBM та TEL використовували 300-міліметровий модуль з інфрачервоним лазером, який виконує процес роз'єднання. Вчені змогли позбутися скла зовсім — тепер вони використовують тільки кремнієві пластини як несучі, а також кремнієві пластини як основні.

Дослідники, які розробили новий метод, вважають, що це допоможе налагодити виробництво чипів нового зразка.

"Глобальна нестача мікросхем все ще є, — йдеться в заяві IBM, — і ми потребуємо нових способів збільшення виробничих потужностей. Ми сподіваємося, що наша технологія допоможе скоротити кількість продуктів, що застосовуються при виготовленні напівпровідників, а також сприятиме підвищенню обчислювальної потужності пристроїв".

В IBM Research і TEL також заявили, що новий метод виробництва мінімізує кількість можливих дефектів, які іноді виникають через різнорідність матеріалів, що застосовуються. Компанії-партнери планують подальше тестування своєї бета-системи, щоб впровадити її в ланцюжок поставок якнайшвидше.

Глобальна нестача чипів виникла внаслідок неймовірно високого попиту та перебоїв у виробництві, спричинених пандемією Covid-19. Але ще до пандемії індустрія комп'ютерних чипів перебувала під тиском, пише ЗМІ. Закон Мура, який стверджує, що кількість транзисторів у мікрочипі подвоюватиметься щороку, поки що не працює через фізичні обмеження. І все-таки найменший чип IBM Research має ширину 2 нанометри.

Стикування мікросхем зазвичай використовується лише у високопродуктивних операціях, таких як виробництво пам'яті з високою пропускною здатністю. І нова технологія дозволить збільшити кількість транзисторів у конкретному обсязі, підтвердивши закон Мура.

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