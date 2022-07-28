Китай начнет пользоваться квантовой связью: чтобы взломать, нужно нарушить законы физики

Информация будет кодироваться при помощи фотонов, то есть на физическом (не цифровом) уровне.

В КНР недавно запустили ракету "Лицзянь-1", чтобы доставить на орбиту 6 спутников, в том числе и спутник квантовой связи. Китайские ученые уверены, что применение квантовой связи обеспечит безопасность передаваемых данных. Таким образом в стране умощнили "великий китайский файрвол", передает news.cn.

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При квантовом шифровании ключи кодируются при помощи фотонов, т.е. на физическом (не цифровом) уровне. Если кто-то захочет взломать ключи или перехватить их, то они будут мгновенно скомпрометированы и не сработают. Иными словами взломать их просто невозможно, иначе придется нарушить законы физики. В подобных системах информация (ключи в том числе) передается конкретным фотонам при помощи спецоборудования, и оно должно работать в любых условиях.

Первый спутник под названием Mozi ("Мо-цзы"), обеспечивающий связь на квантовом уровне, тестировался с 2016 года. Запущенный недавно Jinan 1 ("Цзинань-1") является его преемником. Первая модель была весьма громоздкой — весила 600 кг, зато вторая весит в 6 раз меньше и способна генерировать квантово-распределенные ключи в 2 раза быстрее.

[ + – ] Квантовый спутник Mozi

Проблема была еще и в том, что солнечное излучение в светлое время суток создавало помехи в работе "Мо-цзы", а вот "Цзинань-1" справляется с солнечными лучами куда лучше. Новый спутник генерирует одиночные фотоны, запутывает их, чтобы достичь эффекта квантовой запутанности, и таким образом формирует каналы связи.

Китайские СМИ сообщают, что в скором времени этой связью смогут воспользоваться 100 человек, при чем находиться они могут на разных континентах. А в будущем планируется развернуть сеть национального масштаба. Разработчики заявляют, что КНР стала первой страной, "достигшей квантового распределения ключей в режиме реального времени". Кроме самого спутника в системе задействованы наземные станции.

Для того, чтобы развернуть сеть в Китае, нужно будет доставить на орбиту несколько спутников вроде "Цзинань-1", тогда передача информации будет осуществляться очень быстро. А те три спутника, которые выведены сейчас, не могут обеспечить высокую скорость передачи данных.

Ранее мы сообщали о том, что исследователи из Института экспериментальной физики Университета Инсбрука создали очень мощный квантовый компьютер.