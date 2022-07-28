Китай почне користуватися квантовим зв'язком: щоб зламати, потрібно порушити закони фізики

Інформація кодуватиметься за допомогою фотонів, тобто на фізичному (не цифровому) рівні.

У КНР нещодавно запустили ракету "Ліцзянь-1", щоб доставити на орбіту 6 супутників, у тому числі й супутник квантового зв'язку. Китайські вчені впевнені, що застосування квантового зв'язку забезпечить безпеку даних, що передаються. Так у країні посилили "великий китайський файрвол", передає news.cn.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

При квантовому шифруванні ключі кодуються з допомогою фотонів, тобто на фізичному (не цифровому) рівні. Якщо хтось захоче зламати ключі або перехопити їх, то вони будуть миттєво скомпрометовані та не спрацюють. Іншими словами, зламати їх просто неможливо, інакше доведеться порушити закони фізики. У таких системах інформація (ключі в тому числі) передається конкретним фотонам за допомогою спецобладнання, і воно має працювати в будь-яких умовах.

Перший супутник під назвою Mozi ("Мо-цзи"), який забезпечує зв'язок на квантовому рівні, тестувався з 2016 року. Нещодавно запущений Jinan 1 ("Цзинань-1") є його наступником. Перша модель була дуже громіздкою — важила 600 кг, зате друга важить у 6 разів менше та здатна генерувати квантово-розподілені ключі у 2 рази швидше.

[ + – ] Квантовий супутник Mozi

Проблема була ще й у тому, що сонячне випромінювання у світлий час доби створювало перешкоди в роботі "Мо-цзи", а от "Цзинань-1" справляється зі сонячним промінням набагато краще. Новий супутник генерує одиночні фотони, заплутує їх, щоб досягти ефекту квантової заплутаності і так формує канали зв'язку.

Китайські ЗМІ повідомляють, що незабаром цим зв'язком зможуть скористатися 100 людей, причому вони можуть перебувати на різних континентах. А надалі планується розгорнути мережу національного масштабу. Розробники заявляють, що КНР стала першою країною, яка "досягла квантового розподілу ключів у режимі реального часу". Крім супутника, в системі задіяні наземні станції.

Для того, щоб розгорнути мережу в Китаї, потрібно буде доставити на орбіту кілька супутників на кшталт "Цзинань-1", тоді передача інформації здійснюватиметься дуже швидко. А ті три супутники, які виведені зараз, не можуть забезпечити високої швидкості передачі даних.

Раніше ми повідомляли, що дослідники з Інституту експериментальної фізики Університету Інсбрука створили дуже потужний квантовий комп'ютер.