ИИ сможет "вырубить" энергосистему Китая за три секунды - и так же быстро починить
В стране хотят внедрить систему "умных" сенсоров, способных не только определить причину отключения электроэнергии, но устранить ее.
Государственная электросетевая корпорация Китая недавно представила новую систему искусственного интеллекта, которая решает проблемы с электроэнергией всего за 3 секунды, сообщает издание South China Morning Post (SCMP). Раньше этот процесс занимал от 6 до 10 часов.
Новая коммунальная электросеть имеет несколько датчиков, каждый из которых оснащен собственным "мозговым центром". Сенсоры могут автономно выбирать наиболее эффективные каналы электроснабжения. Вмешательство человека не требуется, что значительно ускоряет работу сети в целом.
Если произойдет какой-либо сбой, система ИИ мгновенно запустит функцию самовосстановления, автоматически определив местоположение неисправностей, изолировав их и восстановив питание, пишет СМИ.
В комментарии изданию старший инженер, работающий в главном офисе Государственной сетевой корпорации Китая, сказал, что большинство проблем с электроснабжением в стране пока еще в решаются "вручную". По его словам, сбои могут возникнуть в результате самых разных проблем, и самое оптимальное, что может предпринять компания, это отправить на место инженеров, чтобы те идентифицировали причины. Конечно, это, иногда, занимает много времени, особенно, если в стране или регионе наблюдаются природные катаклизмы. В корпорации заявили, что ИИ использует обработку естественного языка, чтобы ускорить процесс починки: система распознает человеческую речь и, принимая сообщения от клиентов, "понимает", что, где и как нужно исправить.
Как и все алгоритмы ИИ, ИИ-электросеть собирает значительный объем данных, поступающих с многочисленных датчиков, чтобы лучше справляться с проблемами отключений и перебоев. Скоро сервис будет доступен по всему Китаю — даже в самых маленьких регионах, отметил источник.
"В прошлом эти датчики и связанные с ними технологии передачи данных были доступны только для высоковольтных линий электропередачи. Теперь они будут установлены в населенных пунктах", — заключил он.
Источник также отметил, что, по его мнению, люди хоть и дольше решают проблемы с энергоснабжением, зато эффективнее, чем "обычные компьютеры управления электросетями, выдающие большое количество ошибок".
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