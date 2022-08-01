ШІ зможе "вирубати" енергосистему Китаю за три секунди — і так само швидко відремонтувати

У країні хочуть запровадити систему "розумних" сенсорів, здатних не лише визначити причину відключення електроенергії, а й усунути її.

Державна електромережна корпорація Китаю нещодавно представила нову систему штучного інтелекту, яка розв'язує проблеми з електроенергією лише за 3 секунди, повідомляє видання South China Morning Post (SCMP). Раніше цей процес займав від 6 до 10 годин.

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Нова комунальна електромережа має кілька датчиків, кожен із яких оснащений власним "мозковим центром". Сенсори можуть автономно вибирати найефективніші канали електропостачання. Втручання людини не потрібно, що значно прискорює роботу мережі загалом.

Якщо станеться якийсь збій, система ШІ миттєво запустить функцію самовідновлення, автоматично визначивши місцезнаходження несправностей, ізолювавши їх та відновивши живлення, пише ЗМІ.

У коментарі виданню старший інженер, який працює в головному офісі Державної мережевої корпорації Китаю, сказав, що більшість проблем з електропостачанням в країні поки що вирішуються "вручну". За його словами, збої можуть виникнути в результаті різних проблем, і найкраще, що може зробити компанія, це відправити на місце інженерів, щоб ті ідентифікували причини. Звичайно, це іноді займає багато часу, особливо, якщо в країні чи регіоні спостерігаються природні катаклізми. У корпорації заявили, що ШІ використовує обробку природної мови, щоб прискорити процес лагодження: система розпізнає людську мову і, приймаючи повідомлення від клієнтів, "розуміє", що, де і як потрібно виправити.

Як і всі алгоритми ШІ, ШІ-електромережа збирає значний обсяг даних, що надходять з численних датчиків, щоб краще справлятися з проблемами відключень та перебоїв. Незабаром сервіс буде доступний по всьому Китаю — навіть у найменших регіонах, зазначило джерело.

"У минулому ці датчики та пов'язані з ними технології передачі даних були доступні лише для високовольтних ліній електропередачі. Тепер вони будуть встановлені в населених пунктах", — сказав він.

Джерело також відзначило, що, на його думку, люди хоч і довше розв'язують проблеми з енергопостачанням, проте ефективніше, ніж "звичайні комп'ютери управління електромережами, які видають велику кількість помилок".

Раніше ми повідомляли про те, що колишній топменеджер Google заявив, ніби ШІ може стати потужною зброєю.