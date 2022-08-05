США и Япония выпустят 2-нм чипы к 2025 году: как это изменит гаджеты

Устройства станут "умнее" и, возможно, изменится их дизайн.

К концу этого года в Японии будет создана новая научно-исследовательская организация при поддержке США для разработки и испытания 2-нм технологии с целью запуска производства к 2025 году. Об этом сообщает asiatimes.com.

Тайваньская компания TSMC также намерен начать производство по 2-нм техпроцессу в 2025 году и уже приступила к строительству нового завода. США и Япония, вероятно, хотят избавиться от зависимости от тайваньских полупроводников, особенно на фоне нарастающего конфликта между КНР и Тайванем, пишет СМИ и напоминает, что IBM анонсировала 2-нм техпроцесс в мае 2021 года, однако к массовому производству технология еще не подготовлена.

Американцы и японцы отстают от TSMC на три или более поколений, говорится в материале. Только Samsung способна конкурирует с TSMC на 3-нм и 5-нм техпроцессах. А вот такие компании как Apple, Qualcomm, Nvidia, Broadcom, AMD и Intel очень зависят от продуктов TSMC. С другой стороны, у Intel есть собственная дорожная карта по разработке чипов следующего поколения. Данный проект поддерживает государство.

Пока неизвестно, какую роль в новом партнерстве сыграют американские и японские компании-производители полупроводников. Будут ли они просто покупать технологии и модернизировать собственное производство, или создадут одну или несколько новых компаний по образцу совместного предприятия TSMC с Sony и Denso, — резюмирует медиа.

Как 2-нанометровый техпроцесс повлияет на гаджеты

Под термином техпроцесс следует понимать изготовление процессоров при помощи высокоточного оборудования. Чем меньше величина техпроцесса, тем точнее и чувствительнее должно быть оборудование, и чем меньше величина техпроцесса, тем более производительными будут чипы.

Нанометр (нм) составляет одну миллиардную метра. Если величина техроцесса имеет показатель в 2 нм, это значит, что кристаллы кремния, необходимый компонент микроэлектроники, имеют площадь в 2 нм. Это значит, что чем меньше площадь кристаллов кремния, тем большее их количество может разместиться на процессоре.

Уменьшение техпроцесса делает чипы еще более производительными, что качественно влияет на работу системы охлаждения и скорость зарядки. Также это влияет и на дизайн устройств, в которые их встраивают. Чем меньше чип, тем компактнее устройство.

Фокус сообщал о неприятных последствиях для отрасли полупроводников, если между Китаем и Тайванем вспыхнет вооруженный конфликт.