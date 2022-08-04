Конфликт между КНР и Тайванем может спровоцировать катастрофический дефицит чипов

Тайвань производит примерно 50% всех полупроводников в мире. Если производство прекратится, пострадают тысячи компаний.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась, когда островное государство посетила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. В случае возникновения реального конфликта могут пострадать многие отрасли экономики, в том числе и производство полупроводников и, как следствие производство процессоров, пишет издание interestingengineering.com.

Стоит отметить, что Тайвань производит примерно 50% всех полупроводников в мире. Если Тайвань прекратит поставки полупроводников, то пострадают компании, производящие не только бытовую электронику и смарт-гаджеты, но и автомобили, плавательные средства, летательные аппараты и пр. Напомним, что Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) является крупнейшим в мире заводом по производству чипов, от работы зависят многие известные бренды.

Во время разгара пандемии коронавируса государства некоторых стран развернули строительство заводов по производству микроэлектроники. Так, к примеру, Конгресс США недавно принял законопроект, который поможет корпорации Intel наладить выпуск полупроводников. Государство выделило на этот проект $52 млрд.

Глава TSMC Марк Лю в недавнем интервью CNN отметил, что "война может создать проблемы для обеих сторон, и обе стороны окажутся в проигрыше".

"Нам нужно готовиться к худшему, но мы должны надеяться на лучшее", — подчеркнул Лю.

Индустрия чипов является своего рода экономическим рычагом давления США на Китай. Некоторые эксперты полагают, что это может стать сдерживающим фактором для Китая, так как в КНР прекрасно понимают, насколько Тайвань важен для всего мира, пишет СМИ. В то же время эксперты отрасли отмечают важность того, что многие компании сделали большие запасы, закупив "лишние" процессоры. Памятуя о нарушениях в цепочках поставок в 2019-2021 годах, разработчики предпочитают делать запасы, чтобы не пришлось сокращать объемы производства.

Так, аналитики из инвестиционного банка Goldman Sachs в своем отчете указали, что до конца 2022 года производители техники не будут испытывать дефицита чипов.