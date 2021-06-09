Глобальный дефицит чипов наконец-то закончился, — Goldman Sachs

Аналитики прогнозируют улучшение ситуации во второй половине 2021 года.

Примерно неделю назад, выступая на виртуальном мероприятии Computex 2021, генеральный директор корпорации Intel, Пэт Гелсинджер, заявил, что нынешний глобальный дефицит кремния будет наблюдаться в течение нескольких лет. Это приведет к дефициту процессоров.

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Об этом сообщает cnbc.com.

Однако, похоже, далеко не все согласны с прогнозом Гельсинджера. Эндрю Тилтон, главный экономист инвестиционного банка Goldman Sachs, считает, что сейчас мы уже "переживаем худший период", а это означает, что во второй половине года ситуация в отрасли будет только улучшаться.

Гелсинджер указал на то, что компании-разработчики электроники изо всех сил пытаются удовлетворить чрезмерно высокий спрос на смартфоны, ноутбуки, планшеты и подобную технику из-за массового перехода на работу и учебу из офисов в дома в связи с карантинными ограничениями, введенными по причине пандемии Covid-19. Тилтон признает, что нарушения в цепочках поставок повлияли на дефицит и усугубили кризисное положение на рынке. Он также добавил, что наблюдается задержки отгрузок процессоров из азиатских стран, таких как Япония, Тайвань и Южная Корея, заставили рынок заметно просесть.

"Наши аналитики считают, что сейчас мы, вероятно, переживаем худший период. То есть сейчас мы наблюдаем самые большие перебои в таких отраслях, как автомобилестроение, которые постепенно уменьшатся в течение второго полугодия", — сказал Тилтон.

Мир борется с нехваткой микросхем, от которой страдает производство бытовой электроники, включая все, от тостеров до стиральных машин. По данным консалтинговой фирмы AlixPartners, в 2021 году дефицит процессоров обойдется мировой автомобильной промышленности в 110 миллиардов долларов.

В AlixPartners ожидают, что нехватка чипов наихудшим образом повлияет на производство автомобилей во втором квартале 2021 года, но во второй половине года и в 2022 году ситуация постепенно улучшится.

Эндрю Тилтон указывает и на еще один немаловажный фактор: в последнее время также начали появляться проблемы, не связанные с пандемией. Например, Тайвань сегодня сталкивается с серьезной засухой, одной из самых сильных за многие годы, которая влияет на проектирование микросхем, поскольку предприятия по производству полупроводников, как правило, зависят от обильного водоснабжения.

"На Тайване опасаются возобновления засухи, а также или новых вспышек коронавируса, которые могут привести к значительному сокращению производства. Но пока мы не фиксировали ухудшения ситуации в этом плане", — добавил аналитик.

Заводы по производству микросхем ежедневно используют огромное количество воды, а Тайвань, где находится крупнейший в мире производитель микросхем, сталкивается с самой сильной нехваткой воды за последние 56 лет. В воскресенье на острове были отменены некоторые ограничения на воду после недавнего сильного дождя, сообщает Reuters.

Тайвань также борется со вспышкой Covid-19, которая возникла в мае после того, как медикам удавалось успешно сдерживал вирус в течение 2020 года.

"Произошло несколько сбоев, но они недостаточно серьезны, чтобы вызвать критическое нарушение цепочки поставок полупроводников", — сказал Тилтон.

Ранее мы сообщали о том, почему дефицит чипов может привести к расколу в сфере электроники.