Глобальний дефіцит чипів нарешті закінчився, — Goldman Sachs

Аналітики прогнозують поліпшення ситуації в другій половині 2021 року.

Приблизно тиждень тому, виступаючи на віртуальному заході Computex 2021, генеральний директор корпорації Intel, Пет Гелсінджер, заявив, що нинішній глобальний дефіцит кремнію буде спостерігатися протягом декількох років. Це призведе до дефіциту процесорів.

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Про це повідомляє cnbc.com.

Однак, схоже, далеко не всі згодні з прогнозом Гелсінджером. Ендрю Тілтон, головний економіст інвестиційного банку Goldman Sachs, вважає, що зараз ми вже "переживаємо найгірший період", а це означає, що в другій половині року ситуація в галузі буде тільки поліпшуватися.

Гелсінджер вказав на те, що компанії-розробники електроніки щосили намагаються задовольнити надмірно високий попит на смартфони, ноутбуки, планшети і подібну техніку через масовий перехід на роботу і навчання з офісів у будинку у зв'язку з карантинними обмеженнями, введеними через пандемію Covid-19. Тілтон визнає, що порушення в ланцюжках постачань вплинули на дефіцит і посилили кризове становище на ринку. Він також додав, що спостерігаються затримки відвантажень процесорів з азійських країн, таких як Японія, Тайвань і Південна Корея, що змусило ринок помітно просісти.

"Наші аналітики вважають, що зараз ми, ймовірно, переживаємо найгірший період. Тобто зараз ми спостерігаємо найбільші перебої в таких галузях, як автомобілебудування, які поступово зменшаться протягом другого півріччя", — сказав Тілтон.

Світ бореться з нестачею мікросхем, від якої страждає виробництво побутової електроніки, включаючи все, від тостерів до пральних машин. За даними консалтингової фірми AlixPartners, у 2021 році дефіцит процесорів обійдеться світовій автомобільній промисловості в 110 мільярдів доларів.

В AlixPartners очікують, що нестача чипів найгіршим чином вплине на виробництво автомобілів у другому кварталі 2021 року, але в другій половині року і у 2022 році ситуація поступово покращиться.

Ендрю Тілтон вказує і на ще один важливий фактор: останнім часом також почали з'являтися проблеми, не пов'язані з пандемією. Наприклад, Тайвань сьогодні стикається із серйозною посухою, однією з найсильніших за багато років, яка впливає на проектування мікросхем, оскільки підприємства з виробництва напівпровідників, як правило, залежать від рясного водопостачання.

"На Тайвані побоюються відновлення посухи, а також нових спалахів коронавірусу, які можуть призвести до значного скорочення виробництва. Але поки ми не фіксували погіршення ситуації в цьому плані", — додав аналітик.

Заводи з виробництва мікросхем щодня використовують величезну кількість води, а Тайвань, де розташований найбільший у світі виробник мікросхем, стикається з найсильнішим браком води за останні 56 років. У неділю на острові були скасовані деякі обмеження на воду після недавнього сильного дощу, повідомляє Reuters.

Тайвань також бореться зі спалахом Covid-19, який виник у травні після того, як медикам вдавалося успішно стримувати вірус протягом 2020 року.

"Сталося кілька збоїв, але вони недостатньо серйозні, щоб викликати критичне порушення ланцюжка постачань напівпровідників", — сказав Тілтон.

Раніше ми повідомляли про те, чому дефіцит чипів може призвести до розколу у сфері електроніки.