Холодная война 3.0: почему дефицит чипов может привести к расколу в сфере электроники

США, ЕС и Япония объявили Тайваню экономическую войну — мировые правительства пытаются потеснить монополиста на рынке микросхем.

Правительства ведущих стран мира активно субсидируют в строительство заводов по производству микросхем, поскольку их нехватка заметно тормозит развитие автомобильной и электронной промышленности и делает предприятия зависимыми от Тайваня, где производится наибольшее количество чипов. Однако без подводных камней не обойдется — активное развитие данной отрасли может привести к избытку, и как впоследствии будет решаться эта проблема, неизвестно.

Издание reuters.com проанализировало ситуацию на мировом рынке полупроводников.

Мир против чипового монополиста

Правительства США, Европейского Союза и Японии планируют потратить десятки миллиардов долларов на строительство фабрик по производству микросхем, поскольку более двух третей современных компьютерных чипов производится на Тайване, что делает его монополистом, а компании-производителей — зависимыми от Тайваня. Более того, пандемия коронавируса способствовала резкому дефициту процессоров, так как многие производители вынуждены были приостанавливать производство, сокращать его, чтобы сохранить здоровье своих сотрудников. А уже готовые устройства активно раскупались в период карантина, в то время как производство новых моделей тоже было сокращено или приостановлено. В итоге, ко второму кварталу 2021 года некоторые отрасли ощутили нехватку чипов: автомобилестроение — особенно остро, бытовая электроника — менее остро, но кризис может настичь и ее.

Потребность в фабриках по производству микросхем за пределами Азии подтолкнула Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) и Samsung Electronics Co Ltd — двух самых контрактных производителей чипов, — к разработке планов размещения своих мощностей в США. И теперь они соперничают за американские субсидии, размер которых достигает $30 млрд. В то же время Intel Corp, еще один игрок данного рынка, резко изменила правила игры, когда на днях объявила о планах построить новый завод в Европе.

В Японии Canon Inc, Tokyo Electron Ltd и Screen Semiconductor Electron приняли участие в финансируемой государством программе на 42 млрд иен ($385 млн) по разработке усовершенствованных 2-нанометровых чипов. Япония хочет быть уверенной в том, что в будущем она сможет производить передовые полупроводники, и намеревается построить испытательную линию недалеко от Токио с помощью TSMC.

Даже Индия, где инфраструктура для производства микросхем толком не налажена, надеются заинтересовать предприятия новыми программами субсидирования.

Новый микросхемовый рай

Между тем законодатели в Соединенных Штатах готовятся выделить $30 млрд для инвестирования в отрасль посредством уже разработанного законопроекта о финансировании Пентагона. Местные компании уже борются за награду. В марте 2021 года Intel взяла на себя обязательства развить экосистему в Аризоне, штате, где действует щедрая программа налоговых льгот. Компания TSMC согласилась построить фабрику стоимостью $12 млрд в Аризоне. Samsung, со своей стороны, ведет переговоры о создании второго завода в Остине, штат Техас.

Наиболее сложная ситуация — в Европе, где официальные лица спорят с национальными правительствами по поводу того, должна ли Европа вступать в дорогостоящую битву за место под солнцем на рынке чипов, или нет? Или стоит сфокусироваться на производстве так называемых "нишевых" процессоров? Мнения разделились. А тем временем Intel заявила о том, что заинтересована в строительстве фабрики в Европе и стала первым производителей микросхем, поддержавшим цель ЕС по удвоению своей доли в производстве высокопроизводительных чипов в течение следующего десятилетия. Министр экономики Германии Питер Альтмайер и его коллега из Франции Бруно Ле Мэр регулярно обсуждают возможность привлечения иностранного полупроводникового гиганта к сотрудничеству для улучшения европейских мощностей по производству микросхем.

"Каждый раз, когда они видятся, они говорят об этом. Наша цель — принять решение к июню", — прокомментировал журналистам reuters.com европейский чиновник, добавив, что стоимость такого проекта может достигать $20 млрд.

Чипов много не бывает…

Если планы мировых правительств сбудутся, полупроводниковая промышленность сможет вернуться к показателям 1970-х и 1980-х годов, когда каждая нация считала микросхемы критически важными для своих коммуникаций и защиты. Но риск, полагают эксперты из VLSI, заключается в том, что мир создает слишком много мощностей по производству микросхем, что приведет к падению цен и уничтожению значительной части отрасли, подобно краху 1980-х годов, в результате которого были закрыты фабрики по производству микросхем от Австралии и до Южной Африки.

"С точки зрения налогоплательщиков, действительно встает вопрос, действительно ли мы хотим начать новую холодную войну, где полупроводниковые фабрики являются эквивалентом ядерного оружия, на которое мы зря потратим ресурсы время?" — сетуют эксперты.

Возможно, аналитики преувеличивают, но в одном они правы — западный мир намерен объявить азиатским странам очередную экономическую войну, и на этот раз полем брани станет рынок микросхем. Так что раскол в сфере электроники неизбежен.

